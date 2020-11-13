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Число погибших в ДТП с четырьмя машинами в Кемерово увеличилось до двух

Число погибших в ДТП с четырьмя машинами в Кемерово увеличилось до двух

Число погибших при столкновении четырех автомобилей в Кемерово увеличилось до двух, ночью умерла пострадавшая женщина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:48

2020-11-13T08:48

2020-11-13T08:48

кемерово

происшествия

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КЕМЕРОВО, 13 ноя - РИА Новости. Число погибших при столкновении четырех автомобилей в Кемерово увеличилось до двух, ночью умерла пострадавшая женщина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.Ранее со ссылкой на ГИБДД Кемеровской области сообщалось, что в результате столкновения четырех автомобилей на проспекте Ленина областного центра один человек погиб, еще двое, в том числе шестилетний ребенок, получили травмы и были госпитализированы.

кемерово

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемерово, происшествия