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Число погибших в ДТП с четырьмя машинами в Кемерово увеличилось до двух
Число погибших в ДТП с четырьмя машинами в Кемерово увеличилось до двух
Число погибших при столкновении четырех автомобилей в Кемерово увеличилось до двух, ночью умерла пострадавшая женщина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:48
2020-11-13T08:48
2020-11-13T08:48
кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 13 ноя - РИА Новости. Число погибших при столкновении четырех автомобилей в Кемерово увеличилось до двух, ночью умерла пострадавшая женщина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.Ранее со ссылкой на ГИБДД Кемеровской области сообщалось, что в результате столкновения четырех автомобилей на проспекте Ленина областного центра один человек погиб, еще двое, в том числе шестилетний ребенок, получили травмы и были госпитализированы.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемерово, происшествия