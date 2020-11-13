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Число погибших в ДТП с четырьмя машинами в Кемерово увеличилось до двух
Число погибших в ДТП с четырьмя машинами в Кемерово увеличилось до двух
Число погибших при столкновении четырех автомобилей в Кемерово увеличилось до двух, ночью умерла пострадавшая женщина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:48
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кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 13 ноя - РИА Новости. Число погибших при столкновении четырех автомобилей в Кемерово увеличилось до двух, ночью умерла пострадавшая женщина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.Ранее со ссылкой на ГИБДД Кемеровской области сообщалось, что в результате столкновения четырех автомобилей на проспекте Ленина областного центра один человек погиб, еще двое, в том числе шестилетний ребенок, получили травмы и были госпитализированы.
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кемерово, происшествия

Число погибших в ДТП с четырьмя машинами в Кемерово увеличилось до двух

08:48 13.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 13 ноя - РИА Новости. Число погибших при столкновении четырех автомобилей в Кемерово увеличилось до двух, ночью умерла пострадавшая женщина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
Ранее со ссылкой на ГИБДД Кемеровской области сообщалось, что в результате столкновения четырех автомобилей на проспекте Ленина областного центра один человек погиб, еще двое, в том числе шестилетний ребенок, получили травмы и были госпитализированы.
"Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии в реанимацию, ночью она скончалась. Ребенок был доставлен в состоянии средней степени тяжести. Его состояние не изменилось", – рассказал Дужик.
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