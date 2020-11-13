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В ДТП с маршрутным автобусом в Красноярском крае погибли два человека
В ДТП с маршрутным автобусом в Красноярском крае погибли два человека
Два человека погибли в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля на трассе Красноярск-Железногорск, заявили РИА Новости в краевом главке МВД. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T06:17
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
красноярск
березовский район
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КРАСНОЯРСК, 13 ноя — РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля на трассе Красноярск-Железногорск, заявили РИА Новости в краевом главке МВД.Сообщается также об одном пострадавшем.Как отметил ранее краевой главк МЧС, ДТП произошло утром в Березовском районе на 13 километре автодороги Красноярск — Железногорск. Идут аварийно-спасательные работы. Движение по автодороге организовано по одной полосе в реверсивном режиме.На месте работают 17 человек и 6 единиц техники.Позднее прокуратура Красноярского края начала проверку после ДТП легкового автомобиля и автобуса, в котором погибли два человека, сообщает пресс-служба ведомства.В ведомстве уточнили, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению перевозчиком и иными ответственными лицами законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в неблагоприятных погодных условиях.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, красноярск, березовский район, происшествия

В ДТП с маршрутным автобусом в Красноярском крае погибли два человека

06:17 13.11.2020 (обновлено: 09:15 13.11.2020)
 
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краюСотрудники полиции работают на месте ДТП в Березовском районе с участием микроавтобуса
Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Березовском районе с участием микроавтобуса - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 13 ноя — РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля на трассе Красноярск-Железногорск, заявили РИА Новости в краевом главке МВД.
Сообщается также об одном пострадавшем.

"При столкновении погибли водитель и пассажир из легкового автомобиля, еще один пассажир доставлен в больницу. В автобусе находились 9 человек, четверо осмотрены на месте. Госпитализация не потребовалась", — сказала собеседница агентства.

Как отметил ранее краевой главк МЧС, ДТП произошло утром в Березовском районе на 13 километре автодороги КрасноярскЖелезногорск. Идут аварийно-спасательные работы. Движение по автодороге организовано по одной полосе в реверсивном режиме.
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На месте работают 17 человек и 6 единиц техники.
Позднее прокуратура Красноярского края начала проверку после ДТП легкового автомобиля и автобуса, в котором погибли два человека, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура края организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием на трассе Красноярск – Железногорск с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля, повлекшим гибель двух человек. Для установления всех обстоятельств происшествия на место ДТП выехал и. о. прокурора Березовского района", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению перевозчиком и иными ответственными лицами законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в неблагоприятных погодных условиях.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайКрасноярскБерезовский районПроисшествия
 
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