https://ria.ru/20201113/dtp-1584404430.html

В ДТП с маршрутным автобусом в Красноярском крае погибли два человека

В ДТП с маршрутным автобусом в Красноярском крае погибли два человека

Два человека погибли в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля на трассе Красноярск-Железногорск, заявили РИА Новости в краевом главке МВД. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T06:17

2020-11-13T06:17

2020-11-13T09:15

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

красноярск

березовский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 13 ноя — РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля на трассе Красноярск-Железногорск, заявили РИА Новости в краевом главке МВД.Сообщается также об одном пострадавшем.Как отметил ранее краевой главк МЧС, ДТП произошло утром в Березовском районе на 13 километре автодороги Красноярск — Железногорск. Идут аварийно-спасательные работы. Движение по автодороге организовано по одной полосе в реверсивном режиме.На месте работают 17 человек и 6 единиц техники.Позднее прокуратура Красноярского края начала проверку после ДТП легкового автомобиля и автобуса, в котором погибли два человека, сообщает пресс-служба ведомства.В ведомстве уточнили, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению перевозчиком и иными ответственными лицами законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в неблагоприятных погодных условиях.

https://ria.ru/20201111/zaderzhanie-1584169567.html

https://ria.ru/20201111/dtp-1584125041.html

красноярский край

красноярск

березовский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, красноярск, березовский район, происшествия