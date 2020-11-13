В ДТП с маршрутным автобусом в Красноярском крае погибли два человека
06:17 13.11.2020 (обновлено: 09:15 13.11.2020)
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краюСотрудники полиции работают на месте ДТП в Березовском районе с участием микроавтобуса
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 13 ноя — РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля на трассе Красноярск-Железногорск, заявили РИА Новости в краевом главке МВД.
Сообщается также об одном пострадавшем.
"При столкновении погибли водитель и пассажир из легкового автомобиля, еще один пассажир доставлен в больницу. В автобусе находились 9 человек, четверо осмотрены на месте. Госпитализация не потребовалась", — сказала собеседница агентства.
Как отметил ранее краевой главк МЧС, ДТП произошло утром в Березовском районе на 13 километре автодороги Красноярск — Железногорск. Идут аварийно-спасательные работы. Движение по автодороге организовано по одной полосе в реверсивном режиме.
На месте работают 17 человек и 6 единиц техники.
Позднее прокуратура Красноярского края начала проверку после ДТП легкового автомобиля и автобуса, в котором погибли два человека, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура края организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием на трассе Красноярск – Железногорск с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля, повлекшим гибель двух человек. Для установления всех обстоятельств происшествия на место ДТП выехал и. о. прокурора Березовского района", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению перевозчиком и иными ответственными лицами законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в неблагоприятных погодных условиях.
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