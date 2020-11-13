https://ria.ru/20201113/dtp-1584401478.html

В Москве могут изменить порядок оформления "повторных" ДТП

В Москве могут изменить порядок оформления "повторных" ДТП

МВД России совместно с правительством Москвы и проектом "Пробок.нет" проводит анализ "повторных" ДТП, произошедших в Москве и повлекших гибель людей, на... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T03:17

2020-11-13T03:17

2020-11-13T03:17

россия

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583210620_0:137:1826:1164_1400x0_80_0_0_5db940d7db46c058cf506a1a8fc2cdf7.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. МВД России совместно с правительством Москвы и проектом "Пробок.нет" проводит анализ "повторных" ДТП, произошедших в Москве и повлекших гибель людей, на основании которого будет принято решение о необходимости изменения порядка оформления таких аварий на дороге, сообщили РИА Новости в МВД РФ.Ранее сообщалось, что, по данным ГИБДД, с начала года в столице произошло более 5536 ДТП, в которых 255 человек погибли, 6279 получили ранения."МВД России совместно с правительством Москвы и проектом "Пробок.нет" в настоящее время проводится анализ т.н. "повторных" дорожно-транспортных происшествий (ДТП), которые произошли на территории Москвы и повлекли гибель людей. По результатам проведенной работы будет принято решение о целесообразности изменения порядка оформления таких ДТП на проезжей части, в том числе и алгоритма действий участников указанных происшествий", - говорится в ответе на соответствующий запрос."Повторными" ДТП называют аварии, которые произошли на дороге во время оформления другого ДТП.

https://ria.ru/20201107/porog-1583520326.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, общество