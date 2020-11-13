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В Москве могут изменить порядок оформления "повторных" ДТП
В Москве могут изменить порядок оформления "повторных" ДТП
МВД России совместно с правительством Москвы и проектом "Пробок.нет" проводит анализ "повторных" ДТП, произошедших в Москве и повлекших гибель людей, на... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T03:17
2020-11-13T03:17
россия
гибдд мвд рф
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москва
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. МВД России совместно с правительством Москвы и проектом "Пробок.нет" проводит анализ "повторных" ДТП, произошедших в Москве и повлекших гибель людей, на основании которого будет принято решение о необходимости изменения порядка оформления таких аварий на дороге, сообщили РИА Новости в МВД РФ.Ранее сообщалось, что, по данным ГИБДД, с начала года в столице произошло более 5536 ДТП, в которых 255 человек погибли, 6279 получили ранения."МВД России совместно с правительством Москвы и проектом "Пробок.нет" в настоящее время проводится анализ т.н. "повторных" дорожно-транспортных происшествий (ДТП), которые произошли на территории Москвы и повлекли гибель людей. По результатам проведенной работы будет принято решение о целесообразности изменения порядка оформления таких ДТП на проезжей части, в том числе и алгоритма действий участников указанных происшествий", - говорится в ответе на соответствующий запрос."Повторными" ДТП называют аварии, которые произошли на дороге во время оформления другого ДТП.
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россия
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россия, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, общество

В Москве могут изменить порядок оформления "повторных" ДТП

03:17 13.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗнак пешеходного перехода, ограниченного лентой
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. МВД России совместно с правительством Москвы и проектом "Пробок.нет" проводит анализ "повторных" ДТП, произошедших в Москве и повлекших гибель людей, на основании которого будет принято решение о необходимости изменения порядка оформления таких аварий на дороге, сообщили РИА Новости в МВД РФ.
Ранее сообщалось, что, по данным ГИБДД, с начала года в столице произошло более 5536 ДТП, в которых 255 человек погибли, 6279 получили ранения.
"МВД России совместно с правительством Москвы и проектом "Пробок.нет" в настоящее время проводится анализ т.н. "повторных" дорожно-транспортных происшествий (ДТП), которые произошли на территории Москвы и повлекли гибель людей. По результатам проведенной работы будет принято решение о целесообразности изменения порядка оформления таких ДТП на проезжей части, в том числе и алгоритма действий участников указанных происшествий", - говорится в ответе на соответствующий запрос.
"Повторными" ДТП называют аварии, которые произошли на дороге во время оформления другого ДТП.
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РоссияГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваОбщество
 
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