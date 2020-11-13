https://ria.ru/20201113/dorogi-1584570669.html

Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией

Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций, связывающих Армению с Россией, после соглашения по Карабаху. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T23:02

2020-11-13T23:02

2020-11-13T23:03

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

нагорный карабах

иран

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций, связывающих Армению с Россией, после соглашения по Карабаху."Мы хотим, чтобы заработала железная дорога между Арменией и Ираном через Нахичевань, мы хотим деблокирования транспортных инфраструктур, мы хотим иметь не одну, а несколько дорог, связывающих нас с Россией. Если, в случае решения этих вопросов, железная дорога станет реальным фактором, свяжет Армению с Персидским заливом и Россией, то это будет иметь переломное значение", - отметил Пашинян.По его словам, эти вопросы должны стать предметом обсуждений. При этом премьер добавил, что вопрос открытия границы с Турцией трехсторонним соглашением по Карабаху не регулируется.Через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе пролегает единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией. Из-за ухудшения погоды на дороге периодически вводятся ограничения для проезда транспортных средств, особенно для грузовиков и автобусов.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорнокарабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://ria.ru/20201113/armeniya-1584422468.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

россия

нагорный карабах

иран

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армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, нагорный карабах, иран, азербайджан, армения, в мире