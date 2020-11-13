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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/dorogi-1584570669.html
Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций, связывающих Армению с Россией, после соглашения по Карабаху. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T23:02
2020-11-13T23:03
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
нагорный карабах
иран
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций, связывающих Армению с Россией, после соглашения по Карабаху."Мы хотим, чтобы заработала железная дорога между Арменией и Ираном через Нахичевань, мы хотим деблокирования транспортных инфраструктур, мы хотим иметь не одну, а несколько дорог, связывающих нас с Россией. Если, в случае решения этих вопросов, железная дорога станет реальным фактором, свяжет Армению с Персидским заливом и Россией, то это будет иметь переломное значение", - отметил Пашинян.По его словам, эти вопросы должны стать предметом обсуждений. При этом премьер добавил, что вопрос открытия границы с Турцией трехсторонним соглашением по Карабаху не регулируется.Через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе пролегает единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией. Из-за ухудшения погоды на дороге периодически вводятся ограничения для проезда транспортных средств, особенно для грузовиков и автобусов.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорнокарабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
https://ria.ru/20201113/armeniya-1584422468.html
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россия, никол пашинян, нагорный карабах, иран, азербайджан, армения, в мире

Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией

23:02 13.11.2020 (обновлено: 23:03 13.11.2020)
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций, связывающих Армению с Россией, после соглашения по Карабаху.
"Мы хотим, чтобы заработала железная дорога между Арменией и Ираном через Нахичевань, мы хотим деблокирования транспортных инфраструктур, мы хотим иметь не одну, а несколько дорог, связывающих нас с Россией. Если, в случае решения этих вопросов, железная дорога станет реальным фактором, свяжет Армению с Персидским заливом и Россией, то это будет иметь переломное значение", - отметил Пашинян.
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По его словам, эти вопросы должны стать предметом обсуждений. При этом премьер добавил, что вопрос открытия границы с Турцией трехсторонним соглашением по Карабаху не регулируется.
Через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе пролегает единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией. Из-за ухудшения погоды на дороге периодически вводятся ограничения для проезда транспортных средств, особенно для грузовиков и автобусов.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
По данным Минобороны РФ, в зоне нагорнокарабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянНагорный КарабахИранАзербайджанАрменияВ мире
 
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