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Лукашенко предложил сохранить в Минске переговорную площадку по Донбассу
Лукашенко предложил сохранить в Минске переговорную площадку по Донбассу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил продолжить в Минске переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T22:15
2020-11-13T22:20
нур-султан
донецкая народная республика
александр лукашенко
белоруссия
оон
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МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил продолжить в Минске переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе."Послушайте, а где вы найдете лучшую площадку? В Нур-Султан полетите? Далеко. Непонятно зачем. Но это возможно, но, наверное, не очень удобно. А здесь - треугольник Киев-Москва-Минск. Час - и вы здесь, переговорили, разлетелись. На моем контроле, даже не в МИДе, … каждое заседание. Мы вас всем необходимым обеспечиваем - только договаривайтесь… Поэтому если вы и дальше хотите вести диалог здесь, мы обеспечим для вас всяческие условия - для тех, кто будет принимать участие в диалоге", - заявил Лукашенко, общаясь с белорусскими и иностранными журналистами. Телеверсию разговора показал телеканал ОНТ.При этом глава государства отметил, что если участники контактной группы не хотят приезжать в Минске, то и "не надо".Президент также выразил мнение, что в Минске возможно обсуждение не только украинской повестки, но также и актуальных вопросов трехсторонних взаимоотношений Белоруссии, Украины и России.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.В последнее время заседания контактной группы проводятся по видеосвязи из-за сложной эпидемологической обстановки, обусловленной пандемией коронавируса COVID-19, в Минске переговоры не проходят.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
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нур-султан, донецкая народная республика, александр лукашенко, белоруссия, оон

Лукашенко предложил сохранить в Минске переговорную площадку по Донбассу

22:15 13.11.2020 (обновлено: 22:20 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Сотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Максим Захаров
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МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил продолжить в Минске переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
"Послушайте, а где вы найдете лучшую площадку? В Нур-Султан полетите? Далеко. Непонятно зачем. Но это возможно, но, наверное, не очень удобно. А здесь - треугольник Киев-Москва-Минск. Час - и вы здесь, переговорили, разлетелись. На моем контроле, даже не в МИДе, … каждое заседание. Мы вас всем необходимым обеспечиваем - только договаривайтесь… Поэтому если вы и дальше хотите вести диалог здесь, мы обеспечим для вас всяческие условия - для тех, кто будет принимать участие в диалоге", - заявил Лукашенко, общаясь с белорусскими и иностранными журналистами. Телеверсию разговора показал телеканал ОНТ.
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При этом глава государства отметил, что если участники контактной группы не хотят приезжать в Минске, то и "не надо".
Президент также выразил мнение, что в Минске возможно обсуждение не только украинской повестки, но также и актуальных вопросов трехсторонних взаимоотношений Белоруссии, Украины и России.

"Навязали столько проблем Украине и Беларуси, что может быть и трехсторонний диалог. Хотя я всегда настаивал и (Владимиру) Путину говорил, и (Петру) Порошенко в свое время: давайте втроем сядем и решим украинскую проблему. Не ОБСЕ, никто, мы ее должны были решить. Порошенко на это не пошел", - добавил глава белорусского государства.

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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
В последнее время заседания контактной группы проводятся по видеосвязи из-за сложной эпидемологической обстановки, обусловленной пандемией коронавируса COVID-19, в Минске переговоры не проходят.
 
Нур-СултанДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЛукашенкоБелоруссияООН
 
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