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В ДНР заявили о гибели двух ополченцев за неделю в ходе боевых действий
В ДНР заявили о гибели двух ополченцев за неделю в ходе боевых действий
Двое ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли, один пострадал в результате боевых действий в Донбассе за неделю, сообщили в пятницу в РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:46
2020-11-13T16:46
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Двое ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли, один пострадал в результате боевых действий в Донбассе за неделю, сообщили в пятницу в пресс-службе аппарата омбудсмена ДНР."В период с 6 по 13 ноября получил ранение один защитник республики, погибли двое военнослужащих", - говорится в сообщении пресс-службы.
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, в мире

В ДНР заявили о гибели двух ополченцев за неделю в ходе боевых действий

16:46 13.11.2020
 
© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец народной милиции ДНР в окрестностях села Коминтерново Донецкой области
Боец народной милиции ДНР в окрестностях села Коминтерново Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Двое ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли, один пострадал в результате боевых действий в Донбассе за неделю, сообщили в пятницу в пресс-службе аппарата омбудсмена ДНР.
"В период с 6 по 13 ноября получил ранение один защитник республики, погибли двое военнослужащих", - говорится в сообщении пресс-службы.
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