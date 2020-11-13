https://ria.ru/20201113/donbass-1584514394.html

В ДНР заявили о гибели двух ополченцев за неделю в ходе боевых действий

В ДНР заявили о гибели двух ополченцев за неделю в ходе боевых действий

Двое ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли, один пострадал в результате боевых действий в Донбассе за неделю, сообщили в пятницу в РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:46

2020-11-13T16:46

2020-11-13T16:46

ситуация в днр и лнр

донбасс

донецкая народная республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/148710/42/1487104269_0:144:3129:1904_1400x0_80_0_0_ab970f283e482f9302a254b7ac29a287.jpg

ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Двое ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли, один пострадал в результате боевых действий в Донбассе за неделю, сообщили в пятницу в пресс-службе аппарата омбудсмена ДНР."В период с 6 по 13 ноября получил ранение один защитник республики, погибли двое военнослужащих", - говорится в сообщении пресс-службы.

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, в мире