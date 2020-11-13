https://ria.ru/20201113/donbass-1584491019.html
В ЛНР заявили о перехвате ударного беспилотника силовиков в Донбассе
В ЛНР заявили о перехвате ударного беспилотника силовиков в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила ударный беспилотник украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе,... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:12
2020-11-13T15:12
2020-11-13T15:12
яков осадчий
донбасс
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила ударный беспилотник украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."В 12.05 (совпадает с мск) при попытке пересечения воздушного пространства республики в районе населенного пункта Калиново (под контролем ЛНР - ред.) ударный беспилотник противника был своевременно обнаружен и… принудительно посажен", - сказал Осадчий.По словам Осадчего, посаженный БПЛА марки Mavic pro был оснащен подвесным снарядом ВОГ-17. Осадчий уточнил, что специалисты Народной милиции изучают данные, хранящиеся в памяти устройства."В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня оперативно уведомлена о данном факте", - добавил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20201110/provokatsiya-1584002570.html
https://ria.ru/20201105/donbass-1583167932.html
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РИА Новости
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яков осадчий, донбасс, луганская народная республика, в мире
ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости.
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики
перехватила ударный беспилотник украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе
, заявил журналистам в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий
.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"В 12.05 (совпадает с мск) при попытке пересечения воздушного пространства республики в районе населенного пункта Калиново (под контролем ЛНР - ред.) ударный беспилотник противника был своевременно обнаружен и… принудительно посажен", - сказал Осадчий.
По словам Осадчего, посаженный БПЛА марки Mavic pro был оснащен подвесным снарядом ВОГ-17. Осадчий уточнил, что специалисты Народной милиции изучают данные, хранящиеся в памяти устройства.
"В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня оперативно уведомлена о данном факте", - добавил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.