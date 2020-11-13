https://ria.ru/20201113/dogovor-1584541484.html

МИД Франции ответил на слова Лаврова о Договоре по открытому небу

МИД Франции ответил на слова Лаврова о Договоре по открытому небу

Франция соблюдает соглашения, участницей которых является, в том числе статью Договора по открытому небу, где определены условия передачи данных о полетах,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:36

2020-11-13T18:36

2020-11-13T18:36

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россия

договор по открытому небу

дональд трамп

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ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Франция соблюдает соглашения, участницей которых является, в том числе статью Договора по открытому небу, где определены условия передачи данных о полетах, заявил представитель французского МИД.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет просить партнеров по Договору по открытому небу юридически гарантировать, что они не передадут США данные по полетам над Россией.В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу. Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.

https://ria.ru/20201112/lavrov-1584385459.html

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