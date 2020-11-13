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Додон призвал молдован защитить его победу после второго тура выборов
Додон призвал молдован защитить его победу после второго тура выборов
Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон на митинге в его поддержку в Кишиневе призвал людей выйти на улицы и, если понадобится, защитить... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:45
2020-11-13T12:46
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон на митинге в его поддержку в Кишиневе призвал людей выйти на улицы и, если понадобится, защитить его победу после второго тура выборов.В Молдавии в пятницу проходят митинги в поддержку кандидата в президенты Додона, самый массовый из них - в центре Кишинева.Он заявил, что сила в руках народа и они должны это показать. Додон считает, что победа достанется ему, но для этого люди должны объединиться. "Сегодня до полуночи приходите в каждый дом, общайтесь с соседями, близкими, расскажите им, как нужно голосовать", - призвал президент.В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, 15 ноября пройдет второй тур.
https://ria.ru/20201113/moldaviya-1584442569.html
молдавия
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, кишинев, в мире

Додон призвал молдован защитить его победу после второго тура выборов

12:45 13.11.2020 (обновлено: 12:46 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон во время митинга в его поддержку в Кишиневе
Президент Молдавии Игорь Додон во время митинга в его поддержку в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон на митинге в его поддержку в Кишиневе призвал людей выйти на улицы и, если понадобится, защитить его победу после второго тура выборов.
В Молдавии в пятницу проходят митинги в поддержку кандидата в президенты Додона, самый массовый из них - в центре Кишинева.

"У нас нет другой родины, мы не можем делить людей на плохих и хороших, нужно быть жесткими, нужно давать отпор, мы нашу победу не упустим и, если надо будет, все мы выйдем сюда, чтобы ее защитить. Я вас призываю: 15 ноября все как один выходим на голосование и голосуем против этой банды, не позволим отнять у нас родину!" - заявил Додон со сцены.

Он заявил, что сила в руках народа и они должны это показать. Додон считает, что победа достанется ему, но для этого люди должны объединиться. "Сегодня до полуночи приходите в каждый дом, общайтесь с соседями, близкими, расскажите им, как нужно голосовать", - призвал президент.
В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.
По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, 15 ноября пройдет второй тур.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга для прессы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
11:38
Додон: Молдавия не станет "пушечным мясом НАТО" в борьбе против России
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонМолдавияКишиневВ мире
 
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