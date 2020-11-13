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Додон призвал молдован защитить его победу после второго тура выборов

Додон призвал молдован защитить его победу после второго тура выборов

Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон на митинге в его поддержку в Кишиневе призвал людей выйти на улицы и, если понадобится, защитить... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:45

2020-11-13T12:45

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президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

молдавия

кишинев

в мире

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КИШИНЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон на митинге в его поддержку в Кишиневе призвал людей выйти на улицы и, если понадобится, защитить его победу после второго тура выборов.В Молдавии в пятницу проходят митинги в поддержку кандидата в президенты Додона, самый массовый из них - в центре Кишинева.Он заявил, что сила в руках народа и они должны это показать. Додон считает, что победа достанется ему, но для этого люди должны объединиться. "Сегодня до полуночи приходите в каждый дом, общайтесь с соседями, близкими, расскажите им, как нужно голосовать", - призвал президент.В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, 15 ноября пройдет второй тур.

https://ria.ru/20201113/moldaviya-1584442569.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, кишинев, в мире