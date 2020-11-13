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https://ria.ru/20201113/diktant-1584474386.html
Песков переадресовал вопрос о "Тотальном диктанте" в Россотрудничество
Песков переадресовал вопрос о "Тотальном диктанте" в Россотрудничество
Вопрос проведения просветительской акции "Тотальный диктант" не находится на повестке дня Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:55
2020-11-13T13:55
тотальный диктант
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
евгений примаков
дмитрий глуховский
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вопрос проведения просветительской акции "Тотальный диктант" не находится на повестке дня Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Россотрудничества от проведения этого мероприятия в 2021 году на своих площадках.Как ранее написал ряд СМИ, глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что агентство не будет проводить акцию "Тотальный диктант" в 2021 году на своих площадках за рубежом по веским причинам. До этого во вторник на пресс-конференции было объявлено, что "Тотальный диктант" в 2021 году состоится 10 апреля, а автором текста для диктанта стал писатель Дмитрий Глуховский.Отвечая на уточняющий вопрос о том, что, если какой-то писатель критикует президента, может ли он рассчитывать на поддержку каких-то госорганов или это как раз логично, что из-за этого писателям будут отказывать, Песков заметил: "Ну почему, абсолютно нет, это не является критерием"."Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
https://ria.ru/20201017/aktsiya-1579928626.html
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тотальный диктант, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков, дмитрий глуховский, дмитрий песков, общество

Песков переадресовал вопрос о "Тотальном диктанте" в Россотрудничество

13:55 13.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2020" в Уральском федеральном университете.
Участники ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2020 в Уральском федеральном университете. - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вопрос проведения просветительской акции "Тотальный диктант" не находится на повестке дня Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Россотрудничества от проведения этого мероприятия в 2021 году на своих площадках.
Как ранее написал ряд СМИ, глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что агентство не будет проводить акцию "Тотальный диктант" в 2021 году на своих площадках за рубежом по веским причинам. До этого во вторник на пресс-конференции было объявлено, что "Тотальный диктант" в 2021 году состоится 10 апреля, а автором текста для диктанта стал писатель Дмитрий Глуховский.
"Нет, этот вопрос никак не доходил до нас и не на нашей повестке дня. Наверное, им занимается Россотрудничество, я ничего вам не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, известно ли что-то в администрации президента по этому поводу и не задавало ли Россотрудничество Кремлю вопросов об этом мероприятии.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, что, если какой-то писатель критикует президента, может ли он рассчитывать на поддержку каких-то госорганов или это как раз логично, что из-за этого писателям будут отказывать, Песков заметил: "Ну почему, абсолютно нет, это не является критерием".
"Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 02:01
Всемирная акция "Тотальный диктант"
 
Тотальный диктантФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Евгений ПримаковДмитрий ГлуховскийДмитрий ПесковОбщество
 
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