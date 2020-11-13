https://ria.ru/20201113/diktant-1584474386.html

Песков переадресовал вопрос о "Тотальном диктанте" в Россотрудничество

Песков переадресовал вопрос о "Тотальном диктанте" в Россотрудничество

Вопрос проведения просветительской акции "Тотальный диктант" не находится на повестке дня Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:55

2020-11-13T13:55

2020-11-13T13:55

тотальный диктант

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

евгений примаков

дмитрий глуховский

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вопрос проведения просветительской акции "Тотальный диктант" не находится на повестке дня Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Россотрудничества от проведения этого мероприятия в 2021 году на своих площадках.Как ранее написал ряд СМИ, глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что агентство не будет проводить акцию "Тотальный диктант" в 2021 году на своих площадках за рубежом по веским причинам. До этого во вторник на пресс-конференции было объявлено, что "Тотальный диктант" в 2021 году состоится 10 апреля, а автором текста для диктанта стал писатель Дмитрий Глуховский.Отвечая на уточняющий вопрос о том, что, если какой-то писатель критикует президента, может ли он рассчитывать на поддержку каких-то госорганов или это как раз логично, что из-за этого писателям будут отказывать, Песков заметил: "Ну почему, абсолютно нет, это не является критерием"."Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.

https://ria.ru/20201017/aktsiya-1579928626.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тотальный диктант, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков, дмитрий глуховский, дмитрий песков, общество