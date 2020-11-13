Песков переадресовал вопрос о "Тотальном диктанте" в Россотрудничество
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2020" в Уральском федеральном университете.
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вопрос проведения просветительской акции "Тотальный диктант" не находится на повестке дня Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Россотрудничества от проведения этого мероприятия в 2021 году на своих площадках.
Как ранее написал ряд СМИ, глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что агентство не будет проводить акцию "Тотальный диктант" в 2021 году на своих площадках за рубежом по веским причинам. До этого во вторник на пресс-конференции было объявлено, что "Тотальный диктант" в 2021 году состоится 10 апреля, а автором текста для диктанта стал писатель Дмитрий Глуховский.
"Нет, этот вопрос никак не доходил до нас и не на нашей повестке дня. Наверное, им занимается Россотрудничество, я ничего вам не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, известно ли что-то в администрации президента по этому поводу и не задавало ли Россотрудничество Кремлю вопросов об этом мероприятии.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, что, если какой-то писатель критикует президента, может ли он рассчитывать на поддержку каких-то госорганов или это как раз логично, что из-за этого писателям будут отказывать, Песков заметил: "Ну почему, абсолютно нет, это не является критерием".
"Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
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