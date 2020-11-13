https://ria.ru/20201113/devochka-1584536083.html

В Свердловской области пропала 11-летняя девочка

В Свердловской области пропала 11-летняя девочка

Сотрудники Следственного комитета и полиции, а также волонтеры разыскивают 11-летнюю девочку, которая пропала без вести в городе Асбест Свердловской области,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:14

2020-11-13T18:14

2020-11-13T18:14

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

асбест

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета и полиции, а также волонтеры разыскивают 11-летнюю девочку, которая пропала без вести в городе Асбест Свердловской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным ведомства, школьница днем 12 ноября вышла из дома на улице Ленина в Асбесте, но обратно не вернулась.Сейчас для установления всех обстоятельств исчезновения девочки и оказания практической помощи в расследовании уголовного дела в Асбест направлены сотрудники отдела криминалистики регионального СК России.Как уточнил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, в поисковой операции участвуют порядка 110 человек из числа сотрудников полиции, частных охранных предприятий и 15 волонтеров. Вместе с ними обследуют местность два кинолога со служебными собаками. Помимо этого, по его словам, к розыску школьницы привлечены водители семи городских служб такси, которым выдана ориентировка с ее фотографией и приметами.

https://ria.ru/20201105/devochka-1583119691.html

https://ria.ru/20201022/poiski-1581044385.html

свердловская область

асбест

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валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, асбест, происшествия