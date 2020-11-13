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В Свердловской области пропала 11-летняя девочка
В Свердловской области пропала 11-летняя девочка
Сотрудники Следственного комитета и полиции, а также волонтеры разыскивают 11-летнюю девочку, которая пропала без вести в городе Асбест Свердловской области,... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:14
2020-11-13T18:14
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
асбест
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета и полиции, а также волонтеры разыскивают 11-летнюю девочку, которая пропала без вести в городе Асбест Свердловской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным ведомства, школьница днем 12 ноября вышла из дома на улице Ленина в Асбесте, но обратно не вернулась.Сейчас для установления всех обстоятельств исчезновения девочки и оказания практической помощи в расследовании уголовного дела в Асбест направлены сотрудники отдела криминалистики регионального СК России.Как уточнил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, в поисковой операции участвуют порядка 110 человек из числа сотрудников полиции, частных охранных предприятий и 15 волонтеров. Вместе с ними обследуют местность два кинолога со служебными собаками. Помимо этого, по его словам, к розыску школьницы привлечены водители семи городских служб такси, которым выдана ориентировка с ее фотографией и приметами.
https://ria.ru/20201105/devochka-1583119691.html
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свердловская область
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валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, асбест, происшествия

В Свердловской области пропала 11-летняя девочка

18:14 13.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета и полиции, а также волонтеры разыскивают 11-летнюю девочку, которая пропала без вести в городе Асбест Свердловской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, школьница днем 12 ноября вышла из дома на улице Ленина в Асбесте, но обратно не вернулась.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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"Первоначальные поисковые мероприятия по установлению местонахождения пропавшей не привели к положительному результату, в связи с чем следственным отделом… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней)", - говорится в сообщении.

Сейчас для установления всех обстоятельств исчезновения девочки и оказания практической помощи в расследовании уголовного дела в Асбест направлены сотрудники отдела криминалистики регионального СК России.
Как уточнил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, в поисковой операции участвуют порядка 110 человек из числа сотрудников полиции, частных охранных предприятий и 15 волонтеров. Вместе с ними обследуют местность два кинолога со служебными собаками. Помимо этого, по его словам, к розыску школьницы привлечены водители семи городских служб такси, которым выдана ориентировка с ее фотографией и приметами.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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"Старшая сестра оказала содействие сотрудникам полиции, взломала аккаунт Полины в социальной сети "ВКонтакте" для определения круга общения девочки. Изъяты и изучаются записи с видеокамер, расположенные на авто и жд вокзалах. Семья считается благополучной. В школе и девочка и ее родители характеризуются положительно", - сказал Горелых.

 
Валерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьАсбестПроисшествия
 
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