В Свердловской области пропала 11-летняя девочка
По данным ведомства, школьница днем 12 ноября вышла из дома на улице Ленина в Асбесте, но обратно не вернулась.
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"Первоначальные поисковые мероприятия по установлению местонахождения пропавшей не привели к положительному результату, в связи с чем следственным отделом… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней)", - говорится в сообщении.
Сейчас для установления всех обстоятельств исчезновения девочки и оказания практической помощи в расследовании уголовного дела в Асбест направлены сотрудники отдела криминалистики регионального СК России.
Как уточнил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, в поисковой операции участвуют порядка 110 человек из числа сотрудников полиции, частных охранных предприятий и 15 волонтеров. Вместе с ними обследуют местность два кинолога со служебными собаками. Помимо этого, по его словам, к розыску школьницы привлечены водители семи городских служб такси, которым выдана ориентировка с ее фотографией и приметами.
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"Старшая сестра оказала содействие сотрудникам полиции, взломала аккаунт Полины в социальной сети "ВКонтакте" для определения круга общения девочки. Изъяты и изучаются записи с видеокамер, расположенные на авто и жд вокзалах. Семья считается благополучной. В школе и девочка и ее родители характеризуются положительно", - сказал Горелых.