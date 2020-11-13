https://ria.ru/20201113/detsady-1584484688.html
В Тюменской области введут в строй еще 7 детских садов
В Тюменской области введут в строй еще 7 детских садов
В Тюменской области в 2021 году планируется ввести в строй семь детских садов в рамках реализации нацпроекта "Демография", сообщает главное управление... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:39
2020-11-13T14:39
2020-11-13T14:53
тюменская область
тюменская область
общество
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ТЮМЕНЬ, 13 ноя — РИА Новости. В Тюменской области в 2021 году планируется ввести в строй семь детских садов в рамках реализации нацпроекта "Демография", сообщает главное управление строительства региона.В частности, на строительстве детского сада в тюменском ЖК "Юбилейный" к настоящему времени сооружен фундамент. В течение ноября строители планируют полностью завершить кирпичную кладку двух блоков детсада.Общая площадь трехэтажного здания составит более 8 тысяч квадратных метров. Здесь будут заниматься 24 группы, из них пять — для детей ясельного возраста. Проект предусматривает обустройство медицинского блока, соответствующего требованиям санитарно-эпидемиологических норм, кабинетов логопеда и изучения иностранных языков, а также музыкального зала.На территории детсада появятся игровые площадки с теневыми навесами, две физкультурных площадки со спортивным оборудованием и специальным покрытием.
https://ria.ru/20201111/rasselenie-1584129183.html
тюменская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, общество
ТЮМЕНЬ, 13 ноя — РИА Новости.
В Тюменской области
в 2021 году планируется ввести в строй семь детских садов в рамках реализации нацпроекта "Демография", сообщает главное управление строительства региона.
В частности, на строительстве детского сада в тюменском ЖК "Юбилейный" к настоящему времени сооружен фундамент. В течение ноября строители планируют полностью завершить кирпичную кладку двух блоков детсада.
Общая площадь трехэтажного здания составит более 8 тысяч квадратных метров. Здесь будут заниматься 24 группы, из них пять — для детей ясельного возраста. Проект предусматривает обустройство медицинского блока, соответствующего требованиям санитарно-эпидемиологических норм, кабинетов логопеда и изучения иностранных языков, а также музыкального зала.
На территории детсада появятся игровые площадки с теневыми навесами, две физкультурных площадки со спортивным оборудованием и специальным покрытием.