https://ria.ru/20201113/deti-1584531962.html

В Подмосковье сел самолет с группой российских детей, вывезенных из Сирии

В Подмосковье сел самолет с группой российских детей, вывезенных из Сирии

Самолет с более чем 30 российскими детьми из тюрем и лагерей Дамаска приземлился на подмосковном аэродроме "Чкаловский", на борту находится детский омбудсмен РФ РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:49

2020-11-13T17:49

2020-11-13T18:39

анна кузнецова

фейсал микдад

ближний восток

ирак

сирия

война в сирии

московская область (подмосковье)

общество

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ЩЕЛКОВО (Московская обл.), 13 ноя - РИА Новости. Самолет с более чем 30 российскими детьми из тюрем и лагерей Дамаска приземлился на подмосковном аэродроме "Чкаловский", на борту находится детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что Кузнецова посещала Сирию с рабочим визитом, в рамках которого в Дамаске встретилась с супругой президента Сирии Асмой аль-Асад, а также с первым замминистра иностранных дел САР Фейсалом Микдадом. Текущим рейсом вывезли 31 ребенка в возрасте от 2 до 16 лет. После обследования и необходимых карантинных мероприятий дети будут переданы под опеку родственникам и поедут в шесть регионов РФ.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон военных действий на Ближнем Востоке в Россию уже возвращены 224 ребенка - 122 из Ирака и 102 из Сирии.

https://ria.ru/20200818/1575917558.html

ближний восток

ирак

сирия

московская область (подмосковье)

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анна кузнецова, фейсал микдад, ближний восток, ирак, сирия, московская область (подмосковье), общество