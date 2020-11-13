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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201113/deti-1584531962.html
В Подмосковье сел самолет с группой российских детей, вывезенных из Сирии
В Подмосковье сел самолет с группой российских детей, вывезенных из Сирии
Самолет с более чем 30 российскими детьми из тюрем и лагерей Дамаска приземлился на подмосковном аэродроме "Чкаловский", на борту находится детский омбудсмен РФ РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:49
2020-11-13T18:39
анна кузнецова
фейсал микдад
ближний восток
ирак
сирия
война в сирии
московская область (подмосковье)
общество
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ЩЕЛКОВО (Московская обл.), 13 ноя - РИА Новости. Самолет с более чем 30 российскими детьми из тюрем и лагерей Дамаска приземлился на подмосковном аэродроме "Чкаловский", на борту находится детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что Кузнецова посещала Сирию с рабочим визитом, в рамках которого в Дамаске встретилась с супругой президента Сирии Асмой аль-Асад, а также с первым замминистра иностранных дел САР Фейсалом Микдадом. Текущим рейсом вывезли 31 ребенка в возрасте от 2 до 16 лет. После обследования и необходимых карантинных мероприятий дети будут переданы под опеку родственникам и поедут в шесть регионов РФ.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон военных действий на Ближнем Востоке в Россию уже возвращены 224 ребенка - 122 из Ирака и 102 из Сирии.
https://ria.ru/20200818/1575917558.html
ближний восток
ирак
сирия
московская область (подмосковье)
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анна кузнецова, фейсал микдад, ближний восток, ирак, сирия, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье сел самолет с группой российских детей, вывезенных из Сирии

17:49 13.11.2020 (обновлено: 18:39 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЩЕЛКОВО (Московская обл.), 13 ноя - РИА Новости. Самолет с более чем 30 российскими детьми из тюрем и лагерей Дамаска приземлился на подмосковном аэродроме "Чкаловский", на борту находится детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Кузнецова посещала Сирию с рабочим визитом, в рамках которого в Дамаске встретилась с супругой президента Сирии Асмой аль-Асад, а также с первым замминистра иностранных дел САР Фейсалом Микдадом. Текущим рейсом вывезли 31 ребенка в возрасте от 2 до 16 лет. После обследования и необходимых карантинных мероприятий дети будут переданы под опеку родственникам и поедут в шесть регионов РФ.
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон военных действий на Ближнем Востоке в Россию уже возвращены 224 ребенка - 122 из Ирака и 102 из Сирии.
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 04:19Война в Сирии
Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
 
Война в СирииАнна КузнецоваФейсал МикдадБлижний ВостокИракСирияМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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