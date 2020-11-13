https://ria.ru/20201113/data-1584469817.html

В Кремле ответили на вопрос о дате большой пресс-конференции Путина

В Кремле ответили на вопрос о дате большой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 17 декабря рассматривается лишь как одна из возможных дат ежегодной пресс-конференции главы российского РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:35

2020-11-13T13:35

2020-11-13T13:35

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 17 декабря рассматривается лишь как одна из возможных дат ежегодной пресс-конференции главы российского государства Владимира Путина."Действительно, 17 декабря рассматривается в качестве одной из возможных дат. Мы не сообщаем, потому что возможны изменения, здесь мы нуждаемся просто в дополнительном времени перед тем, как мы предоставим вам полную информацию о том, когда именно это произойдет и каким образом", - сообщил Песков журналистам.

https://ria.ru/20201112/putin-1584249871.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика