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В Кремле ответили на вопрос о дате большой пресс-конференции Путина
В Кремле ответили на вопрос о дате большой пресс-конференции Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 17 декабря рассматривается лишь как одна из возможных дат ежегодной пресс-конференции главы российского РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:35
2020-11-13T13:35
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 17 декабря рассматривается лишь как одна из возможных дат ежегодной пресс-конференции главы российского государства Владимира Путина."Действительно, 17 декабря рассматривается в качестве одной из возможных дат. Мы не сообщаем, потому что возможны изменения, здесь мы нуждаемся просто в дополнительном времени перед тем, как мы предоставим вам полную информацию о том, когда именно это произойдет и каким образом", - сообщил Песков журналистам.
https://ria.ru/20201112/putin-1584249871.html
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дмитрий песков, владимир путин, политика

В Кремле ответили на вопрос о дате большой пресс-конференции Путина

13:35 13.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 17 декабря рассматривается лишь как одна из возможных дат ежегодной пресс-конференции главы российского государства Владимира Путина.
"Действительно, 17 декабря рассматривается в качестве одной из возможных дат. Мы не сообщаем, потому что возможны изменения, здесь мы нуждаемся просто в дополнительном времени перед тем, как мы предоставим вам полную информацию о том, когда именно это произойдет и каким образом", - сообщил Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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В Кремле рассказали о подготовке большой пресс-конференции Путина
 
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