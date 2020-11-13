https://ria.ru/20201113/data-1584469817.html
В Кремле ответили на вопрос о дате большой пресс-конференции Путина
В Кремле ответили на вопрос о дате большой пресс-конференции Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 17 декабря рассматривается лишь как одна из возможных дат ежегодной пресс-конференции главы российского РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:35
2020-11-13T13:35
2020-11-13T13:35
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582896378_0:87:2820:1673_1400x0_80_0_0_88cf21fdd906b7e12d0f367f62361587.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 17 декабря рассматривается лишь как одна из возможных дат ежегодной пресс-конференции главы российского государства Владимира Путина."Действительно, 17 декабря рассматривается в качестве одной из возможных дат. Мы не сообщаем, потому что возможны изменения, здесь мы нуждаемся просто в дополнительном времени перед тем, как мы предоставим вам полную информацию о том, когда именно это произойдет и каким образом", - сообщил Песков журналистам.
https://ria.ru/20201112/putin-1584249871.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582896378_5:0:2736:2048_1400x0_80_0_0_b05ebde3915c954a45c017e38e31c4f2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, политика