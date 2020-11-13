https://ria.ru/20201113/chubays-1584501304.html

Чубайс рассказал, чем ему нравится ростовский рэп

Чубайс рассказал, чем ему нравится ростовский рэп

Ростовский рэп является мощнейшим явлением и обладает глубоким содержанием, рассказал председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая на... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:01

2020-11-13T16:01

2020-11-13T16:37

культура

роснано

анатолий чубайс

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ростовский рэп является мощнейшим явлением и обладает глубоким содержанием, рассказал председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая на международном корпоративном форуме "Горизонты".В классической музыке, по его словам, он ничего не понимает."Если говорить о поэзии, это мое слабое место, я к ней отношусь неравнодушно... Я действительно считаю, что русский язык и русское слово - это невероятное по богатству и насыщенности явление, и те, кто работает с ним профессионально, по-настоящему, поэты прежде всего, - это для меня такие небожители, и поэтому я отношусь к ним с громадным уважением", - добавил он.

https://ria.ru/20201026/saundtrek-1581453406.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роснано, анатолий чубайс