https://ria.ru/20201113/chubays-1584479641.html

Чубайс считает, что нефтяная лошадь России "еще не сдохла"

Чубайс считает, что нефтяная лошадь России "еще не сдохла"

Нефтяная лошадь России "еще не сдохла", но стране придется делать поворот, чтобы не потерять значимую долю ВВП и сохранить свой повышенный потенциал, заявил... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:23

2020-11-13T14:23

2020-11-13T14:23

роснано

анатолий чубайс

экономика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Нефтяная лошадь России "еще не сдохла", но стране придется делать поворот, чтобы не потерять значимую долю ВВП и сохранить свой повышенный потенциал, заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая на международном корпоративном форуме "Горизонты".Отвечая на вопрос, когда закончится "каменный век" углеводородов, он сказал: "Это же не какое-то событие, которое - щелкнул, и все, с завтрашнего утра "все, привет, закрыли". Так не будет. Скорее, важно, как это произойдет для России с учетом того, что мы же прекрасно понимаем, что у нас в стране такое ТЭК. ТЭК - это 20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта. Наша зависимость от нее такая титаническая совсем".Он отметил, что для европейских стран конец эры углеводородов означает конец зависимости от России."А для нас конец углеводородов означает просто потерю колоссальной части экономики. В этом смысле мы должны реагировать острее, сильнее, мы не можем себе позволить потерять 20% ВВП. В этом смысле нам с опережением в каких-то вещах надо двигаться. Не для того, чтобы догнать их, а для того, чтобы сохранить наш повышенный потенциал и создать этот новый технологический класс. Поэтому нам, отвечая на ваш вопрос, нужно действовать жестче, напористее, агрессивнее, активнее, с моей точки зрения", - добавил он.

https://ria.ru/20201020/iter-1580507723.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роснано, анатолий чубайс, экономика