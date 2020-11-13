Моргенштерн, Богомолов и Ко: чем запомнилась премия "GQ Человек года"
"Режиссером года" выбрали Эдуарда Оганесяна. Он подарил зрителям главный сериал – "Чики", жизненную историю о четырех подругах-проститутках, которые пытаются начать жить по-новому.
"Режиссером года" выбрали Эдуарда Оганесяна. Он подарил зрителям главный сериал – "Чики", жизненную историю о четырех подругах-проститутках, которые пытаются начать жить по-новому.
Юрий Борисов радовался награде, полученной в номинации "Лучший актер". За последние несколько лет с ним в главной роли вышли такие успешные картины, как "Бык" (победитель "Кинотавра"), "Калашников" и "Фея".
Другими претендентами в этой категории были: Милош Бикович, Александр Паль, Ян Цапник и Павел Табаков.
Юрий Борисов радовался награде, полученной в номинации "Лучший актер". За последние несколько лет с ним в главной роли вышли такие успешные картины, как "Бык" (победитель "Кинотавра"), "Калашников" и "Фея".
Другими претендентами в этой категории были: Милош Бикович, Александр Паль, Ян Цапник и Павел Табаков.
"Музыкантом года" стал рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев). Автору самых вирусных и при этом неразборчивых треков, которые знает даже Алла Пугачева, удалось обойти таких хитмейкеров, как Little Big, Cream Soda и Tesla Boy.
"Музыкантом года" стал рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев). Автору самых вирусных и при этом неразборчивых треков, которые знает даже Алла Пугачева, удалось обойти таких хитмейкеров, как Little Big, Cream Soda и Tesla Boy.
Блогер Даниил Милохин забрал награду в номинации "Открытие года". Один из участников команды тиктокеров Dream Team House во время самоизоляции подбадривал россиян веселыми роликами в соцсетях и выпустил вирусную песню "Я дома".
Блогер Даниил Милохин забрал награду в номинации "Открытие года". Один из участников команды тиктокеров Dream Team House во время самоизоляции подбадривал россиян веселыми роликами в соцсетях и выпустил вирусную песню "Я дома".
Константин Богомолов с супругой Ксенией Собчак чуть не опоздали на церемонию. В зале они появились с третьим звонком.
Но это не помешало театральному режиссеру получить награду в специальной категории "Настоящий герой сериалов". Помимо "Психа" Федора Бондарчука, в котором он исполнил главную роль, Богомолов снимался в "Безопасных связях", "Последнем министре" и "Шерлоке в России". Все эти проекты вышли на экраны в 2020 году.
Константин Богомолов с супругой Ксенией Собчак чуть не опоздали на церемонию. В зале они появились с третьим звонком.
Но это не помешало театральному режиссеру получить награду в специальной категории "Настоящий герой сериалов". Помимо "Психа" Федора Бондарчука, в котором он исполнил главную роль, Богомолов снимался в "Безопасных связях", "Последнем министре" и "Шерлоке в России". Все эти проекты вышли на экраны в 2020 году.
Алексей Пивоваров стал лауреатом в номинации "Лицо с экрана". Журналист доказал, что серьезные общественно-политические темы можно освящать и на YouTube.
Пивоваров обошел в своей категории Антона Лапенко, Александра Гудкова и других.
Алексей Пивоваров стал лауреатом в номинации "Лицо с экрана". Журналист доказал, что серьезные общественно-политические темы можно освящать и на YouTube.
Пивоваров обошел в своей категории Антона Лапенко, Александра Гудкова и других.
Как всегда прекрасная Ингеборга Дапкунайте помогла Ивану Урганту, объявлявшему лауреатов, вручить награду в номинации "Ресторатор года". Им стал Антон Пинский.
Кроме нее в церемонии награждения принимали участие Александр Петров, Филипп Киркоров, Анна Чиповская, Диана Арбенина и другие.
Как всегда прекрасная Ингеборга Дапкунайте помогла Ивану Урганту, объявлявшему лауреатов, вручить награду в номинации "Ресторатор года". Им стал Антон Пинский.
Кроме нее в церемонии награждения принимали участие Александр Петров, Филипп Киркоров, Анна Чиповская, Диана Арбенина и другие.
Например, певица Глюкоза. Она появилась на красной дорожке в элегантном черном костюме. Образ знаменитости дополнил яркий смоки айс и безупречная укладка.
Например, певица Глюкоза. Она появилась на красной дорожке в элегантном черном костюме. Образ знаменитости дополнил яркий смоки айс и безупречная укладка.
Актриса Янина Студилина выбрала минималистичный, но при этом соблазнительный костюм-тройку кофейного цвета.
Актриса Янина Студилина выбрала минималистичный, но при этом соблазнительный костюм-тройку кофейного цвета.
Продюсер Яна Рудковская, без которой не обходится ни одна светская тусовка, после церемонии иронизировала в инстаграме: "Приятно, что я у фотографов все еще в тренде".
Продюсер Яна Рудковская, без которой не обходится ни одна светская тусовка, после церемонии иронизировала в инстаграме: "Приятно, что я у фотографов все еще в тренде".