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Моргенштерн, Богомолов и Ко: чем запомнилась премия "GQ Человек года"
Моргенштерн, Богомолов и Ко: чем запомнилась премия "GQ Человек года"
Во МХАТе имени Горького прошла церемония награждения премией журнала "GQ Человек года" 2020. Судя по всему, это последнее светское мероприятие уходящего года... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:26
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коронавирус в россии
стиль жизни
мхат имени м. горького
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Во МХАТе имени Горького прошла церемония награждения премией журнала "GQ Человек года" 2020. Судя по всему, это последнее светское мероприятие уходящего года. Все-таки с сегодняшнего дня в Москве ввели новые запреты из-за коронавируса, которые продлятся до 15 января. Главную награду "Люди года" вручили врачам, которые круглосуточно борются с пандемией. Кто еще стал героем этого непростого времени, – в материале РИА Новости.
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коронавирус в россии, стиль жизни, мхат имени м. горького, москва, новости культуры, знаменитости, звезды, фото

Моргенштерн, Богомолов и Ко: чем запомнилась премия "GQ Человек года"

14:26 13.11.2020
 
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Во МХАТе имени Горького прошла церемония награждения премией журнала "GQ Человек года" 2020. Судя по всему, это последнее светское мероприятие уходящего года. Все-таки с сегодняшнего дня в Москве ввели новые запреты из-за коронавируса, которые продлятся до 15 января. Главную награду "Люди года" вручили врачам, которые круглосуточно борются с пандемией. Кто еще стал героем этого непростого времени, – в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Режиссером года" выбрали Эдуарда Оганесяна. Он подарил зрителям главный сериал – "Чики", жизненную историю о четырех подругах-проститутках, которые пытаются начать жить по-новому.

Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ
1 из 10

"Режиссером года" выбрали Эдуарда Оганесяна. Он подарил зрителям главный сериал – "Чики", жизненную историю о четырех подругах-проститутках, которые пытаются начать жить по-новому.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Юрий Борисов радовался награде, полученной в номинации "Лучший актер". За последние несколько лет с ним в главной роли вышли такие успешные картины, как "Бык" (победитель "Кинотавра"), "Калашников" и "Фея".

Другими претендентами в этой категории были: Милош Бикович, Александр Паль, Ян Цапник и Павел Табаков.

Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ
2 из 10

Юрий Борисов радовался награде, полученной в номинации "Лучший актер". За последние несколько лет с ним в главной роли вышли такие успешные картины, как "Бык" (победитель "Кинотавра"), "Калашников" и "Фея".

Другими претендентами в этой категории были: Милош Бикович, Александр Паль, Ян Цапник и Павел Табаков.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Музыкантом года" стал рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев). Автору самых вирусных и при этом неразборчивых треков, которые знает даже Алла Пугачева, удалось обойти таких хитмейкеров, как Little Big, Cream Soda и Tesla Boy.

Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ
3 из 10

"Музыкантом года" стал рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев). Автору самых вирусных и при этом неразборчивых треков, которые знает даже Алла Пугачева, удалось обойти таких хитмейкеров, как Little Big, Cream Soda и Tesla Boy.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блогер Даниил Милохин забрал награду в номинации "Открытие года". Один из участников команды тиктокеров Dream Team House во время самоизоляции подбадривал россиян веселыми роликами в соцсетях и выпустил вирусную песню "Я дома".

Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ
4 из 10

Блогер Даниил Милохин забрал награду в номинации "Открытие года". Один из участников команды тиктокеров Dream Team House во время самоизоляции подбадривал россиян веселыми роликами в соцсетях и выпустил вирусную песню "Я дома".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Константин Богомолов с супругой Ксенией Собчак чуть не опоздали на церемонию. В зале они появились с третьим звонком.

Но это не помешало театральному режиссеру получить награду в специальной категории "Настоящий герой сериалов". Помимо "Психа" Федора Бондарчука, в котором он исполнил главную роль, Богомолов снимался в "Безопасных связях", "Последнем министре" и "Шерлоке в России". Все эти проекты вышли на экраны в 2020 году.

Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ
5 из 10

Константин Богомолов с супругой Ксенией Собчак чуть не опоздали на церемонию. В зале они появились с третьим звонком.

Но это не помешало театральному режиссеру получить награду в специальной категории "Настоящий герой сериалов". Помимо "Психа" Федора Бондарчука, в котором он исполнил главную роль, Богомолов снимался в "Безопасных связях", "Последнем министре" и "Шерлоке в России". Все эти проекты вышли на экраны в 2020 году.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Алексей Пивоваров стал лауреатом в номинации "Лицо с экрана". Журналист доказал, что серьезные общественно-политические темы можно освящать и на YouTube.

Пивоваров обошел в своей категории Антона Лапенко, Александра Гудкова и других.

Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ
6 из 10

Алексей Пивоваров стал лауреатом в номинации "Лицо с экрана". Журналист доказал, что серьезные общественно-политические темы можно освящать и на YouTube.

Пивоваров обошел в своей категории Антона Лапенко, Александра Гудкова и других.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Как всегда прекрасная Ингеборга Дапкунайте помогла Ивану Урганту, объявлявшему лауреатов, вручить награду в номинации "Ресторатор года". Им стал Антон Пинский.

Кроме нее в церемонии награждения принимали участие Александр Петров, Филипп Киркоров, Анна Чиповская, Диана Арбенина и другие.

Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ
7 из 10

Как всегда прекрасная Ингеборга Дапкунайте помогла Ивану Урганту, объявлявшему лауреатов, вручить награду в номинации "Ресторатор года". Им стал Антон Пинский.

Кроме нее в церемонии награждения принимали участие Александр Петров, Филипп Киркоров, Анна Чиповская, Диана Арбенина и другие.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Например, певица Глюкоза. Она появилась на красной дорожке в элегантном черном костюме. Образ знаменитости дополнил яркий смоки айс и безупречная укладка.

Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ
8 из 10

Например, певица Глюкоза. Она появилась на красной дорожке в элегантном черном костюме. Образ знаменитости дополнил яркий смоки айс и безупречная укладка.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Янина Студилина выбрала минималистичный, но при этом соблазнительный костюм-тройку кофейного цвета.

Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ
9 из 10

Актриса Янина Студилина выбрала минималистичный, но при этом соблазнительный костюм-тройку кофейного цвета.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Продюсер Яна Рудковская, без которой не обходится ни одна светская тусовка, после церемонии иронизировала в инстаграме: "Приятно, что я у фотографов все еще в тренде".

Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ
10 из 10

Продюсер Яна Рудковская, без которой не обходится ни одна светская тусовка, после церемонии иронизировала в инстаграме: "Приятно, что я у фотографов все еще в тренде".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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