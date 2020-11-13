Моргенштерн, Богомолов и Ко: чем запомнилась премия "GQ Человек года"

Юрий Борисов радовался награде, полученной в номинации "Лучший актер". За последние несколько лет с ним в главной роли вышли такие успешные картины, как "Бык" (победитель "Кинотавра"), "Калашников" и "Фея".

Другими претендентами в этой категории были: Милош Бикович, Александр Паль, Ян Цапник и Павел Табаков.