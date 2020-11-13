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Краснодарский край
https://ria.ru/20201113/byudzhet-1584440703.html
Бюджет Кубани в ближайшие годы останется социально ориентированным
Бюджет Кубани в ближайшие годы останется социально ориентированным
Депутаты Краснодарского края начали работу над законопроектом о региональном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, общий объем доходов... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:26
2020-11-13T11:26
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края начали работу над законопроектом о региональном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, общий объем доходов составит около 289 миллиардов рублей, приоритетом в финансировании по-прежнему останется социально-культурная сфера, заявил журналистам председатель законодательного собрания края (ЗСК) Юрий Бурлачко.По его данным, на 2021 год общий объем доходов краевого бюджета составит почти 289 миллиардов рублей. "Благоприятный прогноз социально-экономического развития позволил сформировать собственные доходы краевой казны с положительной динамикой. Основная доля расходной части бюджета, более 95%, будет направлена на реализацию 26 государственных программ. Приоритетом в финансировании по-прежнему остается социально-культурная сфера, на которую планируется направить 70,5% от всех расходов", - уточнил спикер парламента.Он добавил, что закон о краевой казне формировался в тот период, когда экономика края "приходила в себя" от последствий локдауна. В условиях выпадающих доходов край мобилизовался и справился с новыми вызовами, считает Бурлачко. Он также отметил, что выровнять ситуацию помог и федеральный центр.По его словам, в новом финансовом году будет продолжена работа над укреплением краевой экономики, развитием ее ключевых отраслей и оказанием всесторонней поддержки кубанским предприятиям. "Уже сейчас можно говорить о положительной динамике в сфере образования. В 2021 году на развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей, предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Продолжится в будущем году и строительство учреждений первичного звена здравоохранения. На эти цели муниципалитетам будет предоставлена субвенция на 1,3 миллиарда рублей", - уточнил председатель ЗСК.
https://ria.ru/20201112/molotok-1584348441.html
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353
60
экономика

Бюджет Кубани в ближайшие годы останется социально ориентированным

11:26 13.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Театральную площадь Краснодара
Вид на Театральную площадь Краснодара - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края начали работу над законопроектом о региональном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, общий объем доходов составит около 289 миллиардов рублей, приоритетом в финансировании по-прежнему останется социально-культурная сфера, заявил журналистам председатель законодательного собрания края (ЗСК) Юрий Бурлачко.
"Губернатором Кубани Вениамином Ивановичем Кондратьевым в законодательное собрание внесен проект краевого бюджета. Этому моменту предшествовала большая подготовительная работа, которая проводилась в весьма непростых условиях. Но несмотря на это, в целом документ не претерпел кардинальных изменений. Мы сохранили преемственность бюджетной политики, приоритетом которой остается решение первостепенных вопросов жителей Кубани", - отметил председатель ЗСК.
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По его данным, на 2021 год общий объем доходов краевого бюджета составит почти 289 миллиардов рублей. "Благоприятный прогноз социально-экономического развития позволил сформировать собственные доходы краевой казны с положительной динамикой. Основная доля расходной части бюджета, более 95%, будет направлена на реализацию 26 государственных программ. Приоритетом в финансировании по-прежнему остается социально-культурная сфера, на которую планируется направить 70,5% от всех расходов", - уточнил спикер парламента.
Он добавил, что закон о краевой казне формировался в тот период, когда экономика края "приходила в себя" от последствий локдауна. В условиях выпадающих доходов край мобилизовался и справился с новыми вызовами, считает Бурлачко. Он также отметил, что выровнять ситуацию помог и федеральный центр.
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"Наша первостепенная задача в новых реалиях - не допустить неосвоение средств, выделяемых в рамках реализации государственных программ. Руководители краевых ведомств - главных распорядителей бюджетных средств должны осознать в полной мере персональную ответственность за достижение целевых показателей не только программных мероприятий, но и национальных проектов", - пояснил спикер.
По его словам, в новом финансовом году будет продолжена работа над укреплением краевой экономики, развитием ее ключевых отраслей и оказанием всесторонней поддержки кубанским предприятиям. "Уже сейчас можно говорить о положительной динамике в сфере образования. В 2021 году на развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей, предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Продолжится в будущем году и строительство учреждений первичного звена здравоохранения. На эти цели муниципалитетам будет предоставлена субвенция на 1,3 миллиарда рублей", - уточнил председатель ЗСК.
 
Краснодарский крайЭкономика
 
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