https://ria.ru/20201113/byudzhet-1584440703.html

Бюджет Кубани в ближайшие годы останется социально ориентированным

Бюджет Кубани в ближайшие годы останется социально ориентированным

Депутаты Краснодарского края начали работу над законопроектом о региональном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, общий объем доходов... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:26

2020-11-13T11:26

2020-11-13T11:26

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края начали работу над законопроектом о региональном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, общий объем доходов составит около 289 миллиардов рублей, приоритетом в финансировании по-прежнему останется социально-культурная сфера, заявил журналистам председатель законодательного собрания края (ЗСК) Юрий Бурлачко.По его данным, на 2021 год общий объем доходов краевого бюджета составит почти 289 миллиардов рублей. "Благоприятный прогноз социально-экономического развития позволил сформировать собственные доходы краевой казны с положительной динамикой. Основная доля расходной части бюджета, более 95%, будет направлена на реализацию 26 государственных программ. Приоритетом в финансировании по-прежнему остается социально-культурная сфера, на которую планируется направить 70,5% от всех расходов", - уточнил спикер парламента.Он добавил, что закон о краевой казне формировался в тот период, когда экономика края "приходила в себя" от последствий локдауна. В условиях выпадающих доходов край мобилизовался и справился с новыми вызовами, считает Бурлачко. Он также отметил, что выровнять ситуацию помог и федеральный центр.По его словам, в новом финансовом году будет продолжена работа над укреплением краевой экономики, развитием ее ключевых отраслей и оказанием всесторонней поддержки кубанским предприятиям. "Уже сейчас можно говорить о положительной динамике в сфере образования. В 2021 году на развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей, предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Продолжится в будущем году и строительство учреждений первичного звена здравоохранения. На эти цели муниципалитетам будет предоставлена субвенция на 1,3 миллиарда рублей", - уточнил председатель ЗСК.

https://ria.ru/20201112/molotok-1584348441.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика