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Ольга Бузова выпустила мотивирующий трек "Хейт"
Ольга Бузова выпустила мотивирующий трек "Хейт"
Певица и телеведущая Ольга Бузова презентовала на всех цифровых площадках новый мотивирующий трек "Хейт". РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T00:35
2020-11-13T00:35
2020-11-13T00:35
культура
музыка
новости культуры
ольга бузова
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова презентовала на всех цифровых площадках новый мотивирующий трек "Хейт". Она подчеркнула, что посвятила песню всем, кто сталкивается с негативом, но все равно поднимается и идет дальше, навстречу целям и мечтам. В комментариях многие слушатели поблагодарили Ольгу Бузову за песню и отметили, что "Хейт" действительно получился "мотивирующим" и "жизненным": "Очень хорошие слова в треке", — считает levshina_vika_; "Песня до самой глубины души. С премьерой", — поздравила leerroochka; "Достойная работа", — уверен voghooo.
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музыка, новости культуры, ольга бузова
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова презентовала на всех цифровых площадках новый мотивирующий трек "Хейт".
"Нам всем нужна сейчас поддержка и любовь. В социальных сетях, где во время борьбы с вирусом стало еще больше хейта и злобы, пусть моя песня вас поддержит. Пусть, несмотря на все падения и проблемы, мы с вами сможем снова подняться и жить так, как хотим. А мы сможем. Я знаю и верю", — написала Бузова в инстаграме.
Она подчеркнула, что посвятила песню всем, кто сталкивается с негативом, но все равно поднимается и идет дальше, навстречу целям и мечтам.
"Пусть этот трек зарядит вас только на позитив, и придаст вам стойкости", — добавила певица.
В комментариях многие слушатели поблагодарили Ольгу Бузову за песню и отметили, что "Хейт" действительно получился "мотивирующим" и "жизненным": "Очень хорошие слова в треке", — считает levshina_vika_; "Песня до самой глубины души. С премьерой", — поздравила leerroochka; "Достойная работа", — уверен voghooo.