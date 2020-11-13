Ольга Бузова выпустила мотивирующий трек "Хейт"

"Нам всем нужна сейчас поддержка и любовь. В социальных сетях, где во время борьбы с вирусом стало еще больше хейта и злобы, пусть моя песня вас поддержит. Пусть, несмотря на все падения и проблемы, мы с вами сможем снова подняться и жить так, как хотим. А мы сможем. Я знаю и верю", — написала Бузова в инстаграме.