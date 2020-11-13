https://ria.ru/20201113/briks-1584419956.html

Брифинг шерпы России в БРИКС Сергея Рябкова

Брифинг шерпы России в БРИКС Сергея Рябкова

16 ноября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет брифинг заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпы России в БРИКС Сергея РЯБКОВА.

2020-11-13T09:57

2020-11-13T09:57

2020-11-13T09:57

анонсы

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Задать вопросВ ходе мероприятия будут представлены итоги председательства России в объединении БРИКС в 2020 году, а также главные темы предстоящего XII саммита БРИКС, который пройдет 17 ноября в формате видеоконференции.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы