Брифинг шерпы России в БРИКС Сергея Рябкова
16 ноября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет брифинг заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпы России в БРИКС Сергея РЯБКОВА.
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В ходе мероприятия будут представлены итоги председательства России в объединении БРИКС в 2020 году, а также главные темы предстоящего XII саммита БРИКС, который пройдет 17 ноября в формате видеоконференции.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В ходе мероприятия будут представлены итоги председательства России в объединении БРИКС в 2020 году, а также главные темы предстоящего XII саммита БРИКС, который пройдет 17 ноября в формате видеоконференции.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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