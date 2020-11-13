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Брифинг шерпы России в БРИКС Сергея Рябкова
Брифинг шерпы России в БРИКС Сергея Рябкова
16 ноября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет брифинг заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпы России в БРИКС Сергея РЯБКОВА.
2020-11-13T09:57
2020-11-13T09:57
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Задать вопросВ ходе мероприятия будут представлены итоги председательства России в объединении БРИКС в 2020 году, а также главные темы предстоящего XII саммита БРИКС, который пройдет 17 ноября в формате видеоконференции.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Брифинг шерпы России в БРИКС Сергея Рябкова

09:57 13.11.2020
 
Читать ria.ru в
16 ноября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет брифинг заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпы России в БРИКС Сергея РЯБКОВА.
Задать вопрос

В ходе мероприятия будут представлены итоги председательства России в объединении БРИКС в 2020 году, а также главные темы предстоящего XII саммита БРИКС, который пройдет 17 ноября в формате видеоконференции.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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