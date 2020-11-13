https://ria.ru/20201113/brak-1584573118.html

В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака

В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака

В Русской православной церкви поддерживают инициативу венгерского правительства закрепить в основном законе понятие пола и брака, заявил РИА Новости заместитель РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T23:51

2020-11-13T23:51

2020-11-13T23:51

религия и мировоззрение

религия

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

владимир легойда

русская православная церковь

венгрия

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Русской православной церкви поддерживают инициативу венгерского правительства закрепить в основном законе понятие пола и брака, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее в СМИ появилась информация, что правительство Венгрии предложило внести поправки в конституцию страны и закрепить в основном законе понятие брака как союза мужчины и женщины, а также указать, что пол человека приобретается при рождении."Мне кажется очень верным намерение закрепить в конституции представления, которые ранее считались самоочевидными, например, о браке как союзе мужчины и женщины, о биологическом поле как реальности, которая дана человеку при рождении. Я приветствую намерения Венгрии и других государств защитить свое законодательство и общественную жизнь от внешнего воздействия", - сказал Кипшидзе.По его словам, в мире представления о браке, мужчине и женщине подвергаются переосмыслению, а на государства оказывается "беспрецедентное давление" неправительственных и международных организаций, которые "пытаются добиться изменения национального законодательства в угоду интересам маргинальных групп".Он напомнил, что Россия уже приняла поправки в конституцию, закрепив понятие брака как союза мужчины и женщины.Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обозначил позицию Русской православной церкви, согласно которой "псевдосемьи", где у ребенка два родителя одного пола — это "удар по самосознанию, психике и личности, поскольку это ломает замысел Творца о человеке и уродует человеческое естество".

https://ria.ru/20201110/islam-1584014938.html

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религия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, венгрия