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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201113/brak-1584573118.html
В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
В Русской православной церкви поддерживают инициативу венгерского правительства закрепить в основном законе понятие пола и брака, заявил РИА Новости заместитель РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T23:51
2020-11-13T23:51
религия и мировоззрение
религия
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
русская православная церковь
венгрия
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Русской православной церкви поддерживают инициативу венгерского правительства закрепить в основном законе понятие пола и брака, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее в СМИ появилась информация, что правительство Венгрии предложило внести поправки в конституцию страны и закрепить в основном законе понятие брака как союза мужчины и женщины, а также указать, что пол человека приобретается при рождении."Мне кажется очень верным намерение закрепить в конституции представления, которые ранее считались самоочевидными, например, о браке как союзе мужчины и женщины, о биологическом поле как реальности, которая дана человеку при рождении. Я приветствую намерения Венгрии и других государств защитить свое законодательство и общественную жизнь от внешнего воздействия", - сказал Кипшидзе.По его словам, в мире представления о браке, мужчине и женщине подвергаются переосмыслению, а на государства оказывается "беспрецедентное давление" неправительственных и международных организаций, которые "пытаются добиться изменения национального законодательства в угоду интересам маргинальных групп".Он напомнил, что Россия уже приняла поправки в конституцию, закрепив понятие брака как союза мужчины и женщины.Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обозначил позицию Русской православной церкви, согласно которой "псевдосемьи", где у ребенка два родителя одного пола — это "удар по самосознанию, психике и личности, поскольку это ломает замысел Творца о человеке и уродует человеческое естество".
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религия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, венгрия

В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака

23:51 13.11.2020
 
© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Русской православной церкви поддерживают инициативу венгерского правительства закрепить в основном законе понятие пола и брака, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в СМИ появилась информация, что правительство Венгрии предложило внести поправки в конституцию страны и закрепить в основном законе понятие брака как союза мужчины и женщины, а также указать, что пол человека приобретается при рождении.
"Мне кажется очень верным намерение закрепить в конституции представления, которые ранее считались самоочевидными, например, о браке как союзе мужчины и женщины, о биологическом поле как реальности, которая дана человеку при рождении. Я приветствую намерения Венгрии и других государств защитить свое законодательство и общественную жизнь от внешнего воздействия", - сказал Кипшидзе.
По его словам, в мире представления о браке, мужчине и женщине подвергаются переосмыслению, а на государства оказывается "беспрецедентное давление" неправительственных и международных организаций, которые "пытаются добиться изменения национального законодательства в угоду интересам маргинальных групп".
Он напомнил, что Россия уже приняла поправки в конституцию, закрепив понятие брака как союза мужчины и женщины.
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обозначил позицию Русской православной церкви, согласно которой "псевдосемьи", где у ребенка два родителя одного пола — это "удар по самосознанию, психике и личности, поскольку это ломает замысел Творца о человеке и уродует человеческое естество".
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Религия и мировоззрениеРелигияВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьВенгрия
 
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