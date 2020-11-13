https://ria.ru/20201113/brak-1584573118.html
В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
В Русской православной церкви поддерживают инициативу венгерского правительства закрепить в основном законе понятие пола и брака, заявил РИА Новости заместитель РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T23:51
2020-11-13T23:51
2020-11-13T23:51
религия и мировоззрение
религия
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
русская православная церковь
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571859218_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1bbf3daca90ff8ced14bab9848cd44c1.jpg
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Русской православной церкви поддерживают инициативу венгерского правительства закрепить в основном законе понятие пола и брака, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее в СМИ появилась информация, что правительство Венгрии предложило внести поправки в конституцию страны и закрепить в основном законе понятие брака как союза мужчины и женщины, а также указать, что пол человека приобретается при рождении."Мне кажется очень верным намерение закрепить в конституции представления, которые ранее считались самоочевидными, например, о браке как союзе мужчины и женщины, о биологическом поле как реальности, которая дана человеку при рождении. Я приветствую намерения Венгрии и других государств защитить свое законодательство и общественную жизнь от внешнего воздействия", - сказал Кипшидзе.По его словам, в мире представления о браке, мужчине и женщине подвергаются переосмыслению, а на государства оказывается "беспрецедентное давление" неправительственных и международных организаций, которые "пытаются добиться изменения национального законодательства в угоду интересам маргинальных групп".Он напомнил, что Россия уже приняла поправки в конституцию, закрепив понятие брака как союза мужчины и женщины.Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обозначил позицию Русской православной церкви, согласно которой "псевдосемьи", где у ребенка два родителя одного пола — это "удар по самосознанию, психике и личности, поскольку это ломает замысел Творца о человеке и уродует человеческое естество".
https://ria.ru/20201110/islam-1584014938.html
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571859218_194:0:2925:2048_1400x0_80_0_0_2542355343a5720cb3d97bad0fc6acbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, венгрия
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Русской православной церкви поддерживают инициативу венгерского правительства закрепить в основном законе понятие пола и брака, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в СМИ появилась информация, что правительство Венгрии предложило внести поправки в конституцию страны и закрепить в основном законе понятие брака как союза мужчины и женщины, а также указать, что пол человека приобретается при рождении.
"Мне кажется очень верным намерение закрепить в конституции представления, которые ранее считались самоочевидными, например, о браке как союзе мужчины и женщины, о биологическом поле как реальности, которая дана человеку при рождении. Я приветствую намерения Венгрии и других государств защитить свое законодательство и общественную жизнь от внешнего воздействия", - сказал Кипшидзе.
По его словам, в мире представления о браке, мужчине и женщине подвергаются переосмыслению, а на государства оказывается "беспрецедентное давление" неправительственных и международных организаций, которые "пытаются добиться изменения национального законодательства в угоду интересам маргинальных групп".
Он напомнил, что Россия уже приняла поправки в конституцию, закрепив понятие брака как союза мужчины и женщины.
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обозначил позицию Русской православной церкви, согласно которой "псевдосемьи", где у ребенка два родителя одного пола — это "удар по самосознанию, психике и личности, поскольку это ломает замысел Творца о человеке и уродует человеческое естество".