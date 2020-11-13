https://ria.ru/20201113/billie-eilish-1584435169.html
За первые часы клип Билли Айлиш набрал почти десять миллионов просмотров
За первые часы клип Билли Айлиш набрал почти десять миллионов просмотров
Американская певица Билли Айлиш представила в Сети новый трек "Therefore I am" и опубликовала на YouTube клип на него. Режиссером видео стала сама... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:44
2020-11-13T11:44
2020-11-13T16:22
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш представила в Сети новый трек "Therefore I am" и опубликовала на YouTube клип на него. Режиссером видео стала сама исполнительница, а продюсером ее брат – Финнеас О’Коннелл.В ролике Билли Айлиш бегает по пустому торговому центру, где нет даже охранников, и собирает еду в разных фудкортах. Затем с кренделем, пончиком, лимонадом и картошкой фри она беспрепятственно уходит из магазина. Параллельно певица обращается к загадочному молодому человеку, который, очевидно, сильно обидел ее: "Иди, развлекайся. Мне, правда, плевать". За 14 часов с момента релиза клип набрал более восьми миллионов просмотров на YouTube и полтора миллиона лайков. В комментариях слушатели написали, что теперь тоже "хотят в одиночку прогуляться по торговому центру". Оказалось, что у многих это было детской мечтой. По информации Variety, 22 ноября обладательница пяти премий "Грэмми" исполнит "Therefore I am" на церемонии вручения премии American Music Awards. Айлиш номинирована в двух категориях.
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билли айлиш, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, youtube
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш представила в Сети новый трек "Therefore I am" и опубликовала на YouTube клип на него. Режиссером видео стала сама исполнительница, а продюсером ее брат – Финнеас О’Коннелл.
В ролике Билли Айлиш бегает по пустому торговому центру, где нет даже охранников, и собирает еду в разных фудкортах. Затем с кренделем, пончиком, лимонадом и картошкой фри она беспрепятственно уходит из магазина.
Параллельно певица обращается к загадочному молодому человеку, который, очевидно, сильно обидел ее: "Иди, развлекайся. Мне, правда, плевать".
За 14 часов с момента релиза клип набрал более восьми миллионов просмотров на YouTube и полтора миллиона лайков. В комментариях слушатели написали, что теперь тоже "хотят в одиночку прогуляться по торговому центру". Оказалось, что у многих это было детской мечтой.
По информации Variety, 22 ноября обладательница пяти премий "Грэмми" исполнит
"Therefore I am" на церемонии вручения премии American Music Awards. Айлиш номинирована в двух категориях.