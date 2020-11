https://ria.ru/20201113/billie-eilish-1584435169.html

За первые часы клип Билли Айлиш набрал почти десять миллионов просмотров

За первые часы клип Билли Айлиш набрал почти десять миллионов просмотров

Американская певица Билли Айлиш представила в Сети новый трек "Therefore I am" и опубликовала на YouTube клип на него. Режиссером видео стала сама... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:44

2020-11-13T11:44

2020-11-13T16:22

культура

билли айлиш

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584438744_54:0:1434:776_1400x0_80_0_0_6b6256f213515d00bd365d7818b3a80c.jpg

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш представила в Сети новый трек "Therefore I am" и опубликовала на YouTube клип на него. Режиссером видео стала сама исполнительница, а продюсером ее брат – Финнеас О’Коннелл.В ролике Билли Айлиш бегает по пустому торговому центру, где нет даже охранников, и собирает еду в разных фудкортах. Затем с кренделем, пончиком, лимонадом и картошкой фри она беспрепятственно уходит из магазина. Параллельно певица обращается к загадочному молодому человеку, который, очевидно, сильно обидел ее: "Иди, развлекайся. Мне, правда, плевать". За 14 часов с момента релиза клип набрал более восьми миллионов просмотров на YouTube и полтора миллиона лайков. В комментариях слушатели написали, что теперь тоже "хотят в одиночку прогуляться по торговому центру". Оказалось, что у многих это было детской мечтой. По информации Variety, 22 ноября обладательница пяти премий "Грэмми" исполнит "Therefore I am" на церемонии вручения премии American Music Awards. Айлиш номинирована в двух категориях.

https://ria.ru/20201111/eilish-1584059461.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билли айлиш, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, youtube