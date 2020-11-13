https://ria.ru/20201113/bezopasnost-1584491735.html

Путин обсудит региональную безопасность на Восточноазиатском саммите

Путин обсудит региональную безопасность на Восточноазиатском саммите

Президент России Владимир Путин, который примет участие в 15-м Восточноазиатском саммите, обсудит укрепление региональной безопасности, по итогам будет принята... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:12

2020-11-13T15:12

2020-11-13T15:12

восточноазиатский саммит

ассоциация государств юго-восточной азии

дмитрий песков

владимир путин

япония

сша

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который примет участие в 15-м Восточноазиатском саммите, обсудит укрепление региональной безопасности, по итогам будет принята декларация, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее о том, что Путин выступит по видеосвязи на Восточноазиатском саммите, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Отмечается, что по итогам заседания будут приняты Ханойская декларация и ряд других документов.Восточноазиатский саммит (East Asia Summit, ВАС) – площадка стратегического диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу вопросов региональной повестки дня. Создан в 2005 году и проводится ежегодно в привязке к мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на высшем уровне.Участниками ВАС являются 18 государств: "десятка" стран АСЕАН и ее партнеры – Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония.

https://ria.ru/20201110/bezopasnost-1583966235.html

https://ria.ru/20201022/raketa-1581083474.html

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восточноазиатский саммит, ассоциация государств юго-восточной азии, дмитрий песков, владимир путин, япония, сша, в мире