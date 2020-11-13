Путин обсудит региональную безопасность на Восточноазиатском саммите
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена"
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который примет участие в 15-м Восточноазиатском саммите, обсудит укрепление региональной безопасности, по итогам будет принята декларация, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее о том, что Путин выступит по видеосвязи на Восточноазиатском саммите, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Основное внимание в ходе мероприятия планируется уделить актуальным проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона, включая укрепление региональной безопасности, обеспечение устойчивого экономического роста, предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам заседания будут приняты Ханойская декларация и ряд других документов.
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Восточноазиатский саммит (East Asia Summit, ВАС) – площадка стратегического диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу вопросов региональной повестки дня. Создан в 2005 году и проводится ежегодно в привязке к мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на высшем уровне.
Участниками ВАС являются 18 государств: "десятка" стран АСЕАН и ее партнеры – Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония.
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