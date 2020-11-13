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В Сирии возобновился вывод беженцев из лагеря "Эр-Рукбан"
В Сирии возобновился вывод беженцев из лагеря "Эр-Рукбан"
Вывод беженцев возобновился из лагеря "Эр-Рукбан", за сутки на подконтрольную властям Сирии территорию вышли 203 человека, в том числе 96 детей, сообщил на... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T22:06
2020-11-13T22:06
сирия
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вывод беженцев возобновился из лагеря "Эр-Рукбан", за сутки на подконтрольную властям Сирии территорию вышли 203 человека, в том числе 96 детей, сообщил на брифинге заместитель руководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.Гринкевич отметил, что всего с начала функционирования пункта пропуска Джлеб из лагеря "Эр-Рукбан" вышли 20 038 беженцев, в том числе 5711 женщин и 9946 детей.
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сирия, в мире

В Сирии возобновился вывод беженцев из лагеря "Эр-Рукбан"

22:06 13.11.2020
 
© AP Photo / Raad Adayleh, FileЛагерь беженцев Эр-Рукбан
Лагерь беженцев Эр-Рукбан - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / Raad Adayleh, File
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вывод беженцев возобновился из лагеря "Эр-Рукбан", за сутки на подконтрольную властям Сирии территорию вышли 203 человека, в том числе 96 детей, сообщил на брифинге заместитель руководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

"Возобновился вывод беженцев из лагеря "Эр-Рукбан". За прошедшие сутки через пункт пропуска Джлеб на подконтрольную правительству САР территорию вышло 203 человека, в том числе 59 женщин и 96 детей", - сказал он.

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Гринкевич отметил, что всего с начала функционирования пункта пропуска Джлеб из лагеря "Эр-Рукбан" вышли 20 038 беженцев, в том числе 5711 женщин и 9946 детей.
 
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