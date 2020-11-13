https://ria.ru/20201113/bezhentsy-1584566344.html

В Сирии возобновился вывод беженцев из лагеря "Эр-Рукбан"

В Сирии возобновился вывод беженцев из лагеря "Эр-Рукбан"

Вывод беженцев возобновился из лагеря "Эр-Рукбан", за сутки на подконтрольную властям Сирии территорию вышли 203 человека, в том числе 96 детей, сообщил на... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T22:06

2020-11-13T22:06

2020-11-13T22:06

сирия

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вывод беженцев возобновился из лагеря "Эр-Рукбан", за сутки на подконтрольную властям Сирии территорию вышли 203 человека, в том числе 96 детей, сообщил на брифинге заместитель руководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.Гринкевич отметил, что всего с начала функционирования пункта пропуска Джлеб из лагеря "Эр-Рукбан" вышли 20 038 беженцев, в том числе 5711 женщин и 9946 детей.

https://ria.ru/20201112/vzryv-1584382334.html

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