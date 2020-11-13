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https://ria.ru/20201113/bespilotniki-1584509919.html
Путин пообещал поговорить с Госдумой о нормативной базе по беспилотникам
Путин пообещал поговорить с Госдумой о нормативной базе по беспилотникам
Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с правительством и Госдумой об оперативном принятии нормативной базы по беспилотному транспорту, в том числе РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:24
2020-11-13T16:54
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с правительством и Госдумой об оперативном принятии нормативной базы по беспилотному транспорту, в том числе автономным судам.Путин в пятницу принял участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени". Один из участников форума отметил, что уже завершается формирование нормативной базы по применению автономных судов.Он уточнил, что документы прошли экспертное обсуждение, общественные слушания, ведомственное согласование, и попросил, чтобы они также в приоритетном порядке были рассмотрены в аппарате правительства и внесены на рассмотрение Госдумы."Скажу обязательно об этом и коллегам в правительстве, и попрошу депутатов Госдумы, чтобы они сделали это качественно, но как можно быстрее", - заверил Путин.Он отметил, что беспилотный транспорт в целом - чрезвычайно перспективное направление, это касается и автомобильного, авиационного транспорта, и упомянутого участником форума морского беспилотного транспорта."А для нас это чрезвычайно важно вообще - у нас и океаны есть, и моря кругом, со всех сторон, и Северный морской путь - тоже очень перспективная вещь. Поэтому интеллектуальное содержание чрезвычайно важно. Но вы правы абсолютно, нормативной базы пока нет вообще, зачатки какие-то. Не только у нас, и за границей нет, в зарубежных странах", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20201111/bespilotnik-1584073027.html
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госдума рф, владимир путин, общество

Путин пообещал поговорить с Госдумой о нормативной базе по беспилотникам

16:24 13.11.2020 (обновлено: 16:54 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в пленарном заседании форума Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с правительством и Госдумой об оперативном принятии нормативной базы по беспилотному транспорту, в том числе автономным судам.
Путин в пятницу принял участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени". Один из участников форума отметил, что уже завершается формирование нормативной базы по применению автономных судов.
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Он уточнил, что документы прошли экспертное обсуждение, общественные слушания, ведомственное согласование, и попросил, чтобы они также в приоритетном порядке были рассмотрены в аппарате правительства и внесены на рассмотрение Госдумы.
"Скажу обязательно об этом и коллегам в правительстве, и попрошу депутатов Госдумы, чтобы они сделали это качественно, но как можно быстрее", - заверил Путин.
Он отметил, что беспилотный транспорт в целом - чрезвычайно перспективное направление, это касается и автомобильного, авиационного транспорта, и упомянутого участником форума морского беспилотного транспорта.
"А для нас это чрезвычайно важно вообще - у нас и океаны есть, и моря кругом, со всех сторон, и Северный морской путь - тоже очень перспективная вещь. Поэтому интеллектуальное содержание чрезвычайно важно. Но вы правы абсолютно, нормативной базы пока нет вообще, зачатки какие-то. Не только у нас, и за границей нет, в зарубежных странах", - добавил президент РФ.
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