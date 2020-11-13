https://ria.ru/20201113/belorussiya-1584572956.html

Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной

Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин занял "порядочную позицию" по текущим событиям в республике и белорусские... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T23:50

2020-11-13T23:50

2020-11-13T23:50

протесты в белоруссии

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин занял "порядочную позицию" по текущим событиям в республике и белорусские власть и народ это ценят."Президент России - молодец. Я ему недавно сказал: никогда не позволим ни я, ни мои дети, ни мой народ предать интересы России после того, как ты порядочно поступил (по отношению к Белоруссии - ред.). Я же понимал, что России и так хватает проблем, сейчас на нее валом накатывается", - сказал Лукашенко в беседе с журналистами, отрывок встречи показал телеканал ОНТ в пятницу.По словам белорусского президента, когда российский коллега спросил, чем РФ может помочь, он попросил российскую сторону "обратить внимание на то, что происходит за пределами Беларуси, у ее западных границ, и под Калининградом". Лукашенко отметил, что российские партнеры подтвердили белорусские предположения о переброске сил НАТО. "Он говорит: "Мы это видим". Они все подтвердили. Я вынужден был (тогда - ред.) отдать приказ о мобилизации половины Вооруженных сил и перебросить на запад", - отметил глава белорусского государства.По словам Лукашенко, он также попросил российского лидера создать "на всякий случай, чтобы потом впопыхах что-то не делать", резерв сил в "нужных точках" на территории России, чтобы продемонстрировать совместную решимость в Союзном государстве. По его мнению, эта поддержка РФ подействовала на оппонентов.Лукашенко также предупредил, что события в Белоруссии и применяемые здесь технологии внешними силами - серьезнейший урок для других стран, включая РФ. "Казахстан и Россия - это не Беларусь, это - огромные страны. И там справиться с этой заразой будет сложно, если не работать на упреждение", - сказал Лукашенко.Он добавил, что оппоненты уже создают Telegram-каналы, направленные на Россию. "Это будет репетиция, а к 2024 году (выборы в России - ред.), если мы не найдем противодействие этому, вы изопьете все то, что мы выпиваем сегодня до дна… Мы упустили это подспудное шевеление наших соперников и противников, которые были профинансированы из-за рубежа. Вот так и получилось… Что-то с нами произошло. Я очень боюсь, но уверен, что это только начало. Вы вспомните меня через полгода-год. За всеми этими событиями - попытка переделить мир", - продолжил белорусский президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201110/belorussiya-1583913022.html

https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584552289.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире