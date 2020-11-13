ОБСЕ предложила Белоруссии помощь с укреплением прав человека
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции "Дзяды" ("Деды", "Предки") в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) предлагает властям Белоруссии свой опыт и инструменты для укрепления прав человека, говорится в заявлении организации, распространенном в пятницу.
"Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) призывает власти страны положить конец безнаказанности виновных в нарушениях прав человека… и привлекать их к ответственности", - сказано в заявлении.
В Бюро также заявили об обеспокоенности в связи с задержаниями демонстрантов и "ростом числа уголовных дел".
БДИПЧ подчеркнуло, что "еще раз предлагает поделиться своим опытом и инструментами, чтобы помочь укрепить права человека и демократические институты в Белоруссии на благо будущего всех граждан".
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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