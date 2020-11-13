https://ria.ru/20201113/belorussiya-1584564296.html

ОБСЕ предложила Белоруссии помощь с укреплением прав человека

ОБСЕ предложила Белоруссии помощь с укреплением прав человека

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) предлагает властям Белоруссии свой опыт и инструменты для укрепления прав человека, говорится... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T21:36

2020-11-13T21:36

2020-11-13T21:36

протесты в белоруссии

обсе

бюро по демократическим институтам и правам человека

белоруссия

в мире

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ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) предлагает властям Белоруссии свой опыт и инструменты для укрепления прав человека, говорится в заявлении организации, распространенном в пятницу."Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) призывает власти страны положить конец безнаказанности виновных в нарушениях прав человека… и привлекать их к ответственности", - сказано в заявлении.В Бюро также заявили об обеспокоенности в связи с задержаниями демонстрантов и "ростом числа уголовных дел".БДИПЧ подчеркнуло, что "еще раз предлагает поделиться своим опытом и инструментами, чтобы помочь укрепить права человека и демократические институты в Белоруссии на благо будущего всех граждан".Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, белоруссия, в мире