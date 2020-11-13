https://ria.ru/20201113/belorussiya-1584544599.html

Лукашенко назвал Россию незаменимой для Белоруссии

Лукашенко назвал Россию незаменимой для Белоруссии

Замены России для Белоруссии в военном и экономическом плане нет, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:50

2020-11-13T18:50

2020-11-13T18:54

россия

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Замены России для Белоруссии в военном и экономическом плане нет, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко."Если взять экономику, военные вопросы, политические, дипломатию и прочее, замены России нет. Поэтому куда ни кинь, без России нам будет очень сложно", - заявил Лукашенко в интервью российским и зарубежным СМИ, отрывок из него показал Первый канал.

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/lukashenko-1584540277.html

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россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире