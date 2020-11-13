https://ria.ru/20201113/belorussiya-1584544599.html
Лукашенко назвал Россию незаменимой для Белоруссии
Лукашенко назвал Россию незаменимой для Белоруссии
Замены России для Белоруссии в военном и экономическом плане нет, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:50
2020-11-13T18:50
2020-11-13T18:54
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Замены России для Белоруссии в военном и экономическом плане нет, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко."Если взять экономику, военные вопросы, политические, дипломатию и прочее, замены России нет. Поэтому куда ни кинь, без России нам будет очень сложно", - заявил Лукашенко в интервью российским и зарубежным СМИ, отрывок из него показал Первый канал.
https://radiosputnik.ria.ru/20201113/lukashenko-1584540277.html
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