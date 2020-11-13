https://ria.ru/20201113/belorussiya-1584502033.html

В Евросоюзе прокомментировали смерть оппозиционера в Белоруссии

В Евросоюзе прокомментировали смерть оппозиционера в Белоруссии

Представительство Евросоюза в Минске утверждает, что смерть оппозиционного активиста Белоруссии Романа Бондаренко – потеря "в мирной борьбе страны за... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:52

2020-11-13T15:52

2020-11-13T15:52

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Представительство Евросоюза в Минске утверждает, что смерть оппозиционного активиста Белоруссии Романа Бондаренко – потеря "в мирной борьбе страны за демократическое будущее".В нем отмечается, что в пятницу в 12.00 (совпадает с мск) все сотрудники представительства ЕС устроили минуту молчания, скорбя по Бондаренко и "всем другим жертвам насилия со стороны правоохранительных органов с 9 августа".Как подчеркивается в заявлении, все сотрудники правоохранительных органов Белоруссии, "выполняющие преступные приказы, должны нести ответственность за свои незаконные, произвольные и напрямую жестокие поступки в отношении мирных граждан". "Мы будем продолжать призывать к прозрачному расследованию и преследованию ответственных", - добавили в посольстве Евросоюза в Минске.Ранее сообщалось, что в среду во двор жилых домов, где находится "площадь перемен", приехали люди в гражданском и масках снимать бело-красно-белые ленты. Завязалась потасовка, в результате которой ударился головой один из тех, кто "вышел спросить, что происходит". Его увезли на микроавтобусе. По данным портала, из Центрального РУВД Минска он поступил в больницу с формулировкой, что "травмы получил во время драки", пострадавшего прооперировали. В четверг минздрав сообщил, что он скончался. Как сообщил, у Бондаренко при первичном осмотре в больнице наряду с телесными повреждениями была диагностирована алкогольная интоксикация, а обстоятельства его смерти устанавливаются. По данным СК, произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и "лицами, их снимающими".В четверг и пятницу минчане массово несут цветы и зажигают лампадки на "площади перемен", рядом с которой жил Бондаренко."Площадь перемен" - двор между улицами Червякова и Сморговским трактом в Минске – стал популярным местом после выборов президента Белоруссии, это активное место "дворовых протестов", где регулярно собираются жители ближайших домов, слушают музыку, украшают бело-красно-белыми лентами и оппозиционными флагами аналогичной расцветки территорию двора.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, минск, белоруссия, в мире