В ООН обеспокоились ситуацией в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции "Дзяды" ("Деды", "Предки") в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
ЖЕНЕВА, 13 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено ситуацией в Белоруссии, заявил на брифинге официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл.
"Продолжаются внесудебные массовые задержания. На сегодня мы полагаем, что свыше 25 тысяч людей были арестованы, в том числе свыше 1000 человек, которые приняли участи в протестах солидарности в Минске и других частях страны 8 ноября", - сказал он.
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По его словам, на многих из арестованных завели дела об административных правонарушениях, однако были также случаи возбуждения уголовных дел. В частности, заявил Колвилл, 1 ноября был арестован 231 человек, включая 3 журналистов. Против всех были возбуждены уголовные дела за организацию и активное участие в акциях, которые могут нарушать общественный правопорядок. Наказанием за подобные деяния может быть тюремное заключение на срок до 3 лет.
УВКПЧ ООН также считает, что "власти Белоруссии начали репрессии в отношении врачей и студентов за участие в акциях протестов".
Особую озабоченность у УВКПЧ ООН вызвали также сообщения о гибели Романа Бондаренко. По словам Колвилла, по непроверенным управлением данным, Бондаренко задержали вечером в среду люди в масках во время проведения спецоперации в одном из районов Минска по снятию ленточек.
"Как я заявил, мы не смогли полностью подтвердить то, как это произошло. Министерство внутренних дел заявило, что проверяет обстоятельства инцидента. Вчера вечером прошла спонтанная акция в память Бондаренко с участием порядка 5000 человек… Это очень грустные новости, которые выводят происходящее в Белоруссии на новый уровень", - сказал он.
Гражданин Белоруссии Роман Бондаренко, по сообщениям белорусских СМИ, скончался в больнице после того как неизвестные люди в масках избили его и увезли на микроавтобусе из-за конфликта по поводу бело-красно-белых ленточек в одном из дворов Минска.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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