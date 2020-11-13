https://ria.ru/20201113/bekaa-1584445067.html

Школу для сирийских беженцев открыли в Ливане на деньги мусульман России

Школу для сирийских беженцев открыли в Ливане на деньги мусульман России

Школу для сирийских беженцев на 250 человек открыли в Ливане на средства, собранные благотворительным фондом "Закят" Духовного управления мусульман РФ,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:58

2020-11-13T11:58

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Школу для сирийских беженцев на 250 человек открыли в Ливане на средства, собранные благотворительным фондом "Закят" Духовного управления мусульман РФ, сообщается на сайте организации."Одиннадцатого ноября в лагере беженцев, расположенном в районе долины Бекаа в Ливане на границе с Сирией, открылась школа для живущих в лагере детей. Здание, рассчитанное на 250 учащихся, было возведено и оборудовано на средства, собранные благотворительным фондом "Закят" ДУМ РФ. В дальнейшем возле школы планируется строительство детской площадки", - говорится в сообщении.Сообщается также, что в Ливан приехала делегация управления во главе с муфтием Москвы Ильдаром Аляутдиновым. "Делегация российских мусульман посетила пять лагерей сирийских беженцев и оказала помощь 250 семьям. Около 1500 человек получили теплую одежду, одеяла, продукты питания. Делегация также встретилась с сиротами, которые находятся на попечении фонда "Закят", им были переданы вещи первой необходимости", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20201113/bezhentsy-1584446947.html

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религия, новости - религия и мировоззрение, бекаа, ильдар аляутдинов, москва, сирия