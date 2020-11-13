https://ria.ru/20201113/bayden-1584472917.html

Песков заявил, что у России не было контактов с командой Байдена

Песков заявил, что у России не было контактов с командой Байдена

Контактов с командой Джо Байдена, заявившего о своей победе на выборах президента США, у российских представителей не было, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:48

2020-11-13T13:48

2020-11-13T13:48

выборы президента сша — 2020

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джо байден

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Контактов с командой Джо Байдена, заявившего о своей победе на выборах президента США, у российских представителей не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не было", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.В минувшую субботу кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201113/vybory-1584347592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире