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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201113/bayden-1584472917.html
Песков заявил, что у России не было контактов с командой Байдена
Песков заявил, что у России не было контактов с командой Байдена
Контактов с командой Джо Байдена, заявившего о своей победе на выборах президента США, у российских представителей не было, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:48
2020-11-13T13:48
выборы президента сша — 2020
россия
дональд трамп
джо байден
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Контактов с командой Джо Байдена, заявившего о своей победе на выборах президента США, у российских представителей не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не было", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.В минувшую субботу кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире

Песков заявил, что у России не было контактов с командой Байдена

13:48 13.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Контактов с командой Джо Байдена, заявившего о своей победе на выборах президента США, у российских представителей не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не было", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
В минувшую субботу кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Фейетвилле - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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Выборы президента США — 2020РоссияДональд ТрампДжо БайденДмитрий ПесковСШАВ мире
 
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