https://ria.ru/20201113/bayden-1584436103.html

Китай поздравил Байдена с избранием на пост президента США

Китай поздравил Байдена с избранием на пост президента США

Китай направил поздравление Джо Байдену и Камале Харрис в связи с их избранием на посты президента и вице-президента США, сообщил официальный представитель МИД... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:05

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2020-11-13T12:13

камала харрис

дональд трамп

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в мире

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ПЕКИН, 13 ноя — РИА Новости. Китай направил поздравление Джо Байдену и Камале Харрис в связи с их избранием на посты президента и вице-президента США, сообщил официальный представитель МИД Республики Ван Вэньбинь.Ранее Байдена с победой на выборах поздравили, в частности, лидеры Турции Тайип Эрдоган и Армении Армен Саркисян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, президенты Сербии Александр Вучич и Израиля Реувен Ривлин, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.На прошлой неделе в Соединенных Штатах Америки состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов. По предварительным данным, кандидат от Демократической партии Джо Байден получает 290 голосов выборщиков (из необходимых 270), а действующий президент Дональд Трамп — 217. До оглашения официальных результатов говорить о победе кого-либо из них преждевременно.Тем не менее в субботу Байден уже объявил о своем избрании главой государства. Трамп, в свою очередь, заявил о фальсификациях и намерении отстаивать собственную победу в Верховном суде.

https://ria.ru/20201110/vybory-1583805983.html

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китай

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камала харрис, дональд трамп, мид кнр, джо байден, китай, сша, в мире