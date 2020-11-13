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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201113/bayden-1584436103.html
Китай поздравил Байдена с избранием на пост президента США
Китай поздравил Байдена с избранием на пост президента США
Китай направил поздравление Джо Байдену и Камале Харрис в связи с их избранием на посты президента и вице-президента США, сообщил официальный представитель МИД... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:05
2020-11-13T12:13
камала харрис
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мид кнр
выборы президента сша — 2020
джо байден
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ПЕКИН, 13 ноя — РИА Новости. Китай направил поздравление Джо Байдену и Камале Харрис в связи с их избранием на посты президента и вице-президента США, сообщил официальный представитель МИД Республики Ван Вэньбинь.Ранее Байдена с победой на выборах поздравили, в частности, лидеры Турции Тайип Эрдоган и Армении Армен Саркисян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, президенты Сербии Александр Вучич и Израиля Реувен Ривлин, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.На прошлой неделе в Соединенных Штатах Америки состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов. По предварительным данным, кандидат от Демократической партии Джо Байден получает 290 голосов выборщиков (из необходимых 270), а действующий президент Дональд Трамп — 217. До оглашения официальных результатов говорить о победе кого-либо из них преждевременно.Тем не менее в субботу Байден уже объявил о своем избрании главой государства. Трамп, в свою очередь, заявил о фальсификациях и намерении отстаивать собственную победу в Верховном суде.
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камала харрис, дональд трамп, мид кнр, джо байден, китай, сша, в мире

Китай поздравил Байдена с избранием на пост президента США

11:05 13.11.2020 (обновлено: 12:13 13.11.2020)
 
© REUTERS / Jim BourgКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© REUTERS / Jim Bourg
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ПЕКИН, 13 ноя — РИА Новости. Китай направил поздравление Джо Байдену и Камале Харрис в связи с их избранием на посты президента и вице-президента США, сообщил официальный представитель МИД Республики Ван Вэньбинь.

"Мы следим за реакцией на нынешние президентские выборы в США как в самой стране, так и за реакцией международного сообщества. Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис", — сказал дипломат.

Ранее Байдена с победой на выборах поздравили, в частности, лидеры Турции Тайип Эрдоган и Армении Армен Саркисян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, президенты Сербии Александр Вучич и Израиля Реувен Ривлин, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.
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По предварительным данным, кандидат от Демократической партии Джо Байден получает 290 голосов выборщиков (из необходимых 270), а действующий президент Дональд Трамп — 217. До оглашения официальных результатов говорить о победе кого-либо из них преждевременно.
Тем не менее в субботу Байден уже объявил о своем избрании главой государства. Трамп, в свою очередь, заявил о фальсификациях и намерении отстаивать собственную победу в Верховном суде.
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Выборы президента США — 2020Камала ХаррисДональд ТрампМИД КНРДжо БайденКитайСШАВ мире
 
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