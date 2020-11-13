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Созданный при поддержке Корпорации МСП робот поможет донорам в Уфе
Созданный при поддержке Корпорации МСП робот поможет донорам в Уфе
Сервисный робот для медицинских организаций, созданный при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка, начал работу в Республиканской станции переливания крови в Уфе, РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:41
2020-11-13T18:41
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сервисный робот для медицинских организаций, созданный при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка, начал работу в Республиканской станции переливания крови в Уфе, сообщает пресс-служба МСП Банка.Ранее стартап Promobot получил 200 миллионов рублей при поддержке Корпорации МСП – в рамках сделки между АО "Модернизация Инновации Развитие" (фонд "МИР", принадлежит Корпорации МСП) и ООО "Промобот".Также производитель роботов получал поддержку от Корпорации МСП в рамках программы поддержки стартап-проектов: компании была предоставлена 100% гарантия в обеспечение кредита МСП Банка в размере 50 миллионов рублей для модернизации производства. За счёт этих средств компания нарастила производственные площади с 600 до 2 тысяч квадратных метров.Созданный компанией "Промобот" механический "сотрудник", получивший имя Донни, может общаться, отвечать на вопросы, свободно передвигаться, объезжая препятствия.Донни встречает доноров и помогает им подготовиться к процедуре забора крови: бесконтактно измеряет температуру тела, давление донора, его рост и вес, проводит беседу. Это происходит уже после приёма у врача-трансфузиолога, который определяет состояние здоровья донора и назначает вид донации. Таким образом, робот помогает снять часть нагрузки с медицинского персонала, выполняя простые операции, ради которых врачу теперь не нужно отвлекаться.Благодаря искусственному интеллекту, промобот сможет поддержать диалог, рассказать о том, что нужно сделать, чтобы сдать кровь, поможет найти дорогу к буфету после процедуры.Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми, тогда же став резидентом Сколково. Ее промоботы трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

Созданный при поддержке Корпорации МСП робот поможет донорам в Уфе

18:41 13.11.2020
 
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сервисный робот для медицинских организаций, созданный при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка, начал работу в Республиканской станции переливания крови в Уфе, сообщает пресс-служба МСП Банка.
Ранее стартап Promobot получил 200 миллионов рублей при поддержке Корпорации МСП – в рамках сделки между АО "Модернизация Инновации Развитие" (фонд "МИР", принадлежит Корпорации МСП) и ООО "Промобот".
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Также производитель роботов получал поддержку от Корпорации МСП в рамках программы поддержки стартап-проектов: компании была предоставлена 100% гарантия в обеспечение кредита МСП Банка в размере 50 миллионов рублей для модернизации производства. За счёт этих средств компания нарастила производственные площади с 600 до 2 тысяч квадратных метров.
Созданный компанией "Промобот" механический "сотрудник", получивший имя Донни, может общаться, отвечать на вопросы, свободно передвигаться, объезжая препятствия.
Донни встречает доноров и помогает им подготовиться к процедуре забора крови: бесконтактно измеряет температуру тела, давление донора, его рост и вес, проводит беседу. Это происходит уже после приёма у врача-трансфузиолога, который определяет состояние здоровья донора и назначает вид донации. Таким образом, робот помогает снять часть нагрузки с медицинского персонала, выполняя простые операции, ради которых врачу теперь не нужно отвлекаться.
Благодаря искусственному интеллекту, промобот сможет поддержать диалог, рассказать о том, что нужно сделать, чтобы сдать кровь, поможет найти дорогу к буфету после процедуры.
Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми, тогда же став резидентом Сколково. Ее промоботы трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
 
Корпорация МСПМСП БанкНовости компаний - Экономика
 
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