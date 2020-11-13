https://ria.ru/20201113/bank-1584411519.html

ЦБ отозвал лицензию у "Международного коммерческого банка"

ЦБ отозвал лицензию у "Международного коммерческого банка"

ЦБ РФ с 13 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Международного коммерческого банка" (Москва), говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:56

2020-11-13T08:56

2020-11-13T09:43

агентство по страхованию вкладов

россия

центральный банк рф (цб рф)

москва

экономика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ с 13 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Международного коммерческого банка" (Москва), говорится в сообщении регулятора.Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что "Международный коммерческий банк" нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.Регулятор также отмечает, что более 70% кредитного портфеля банка составляли низкокачественные ссуды, которые многократно реструктурировались с целью сокрытия реального уровня просроченной задолженности.Кроме того, "Международный коммерческий банк" завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. ЦБ неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков. "Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков", - указывает регулятор.ЦБ также аннулировал лицензию "Международного коммерческого банка" на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг."Международный коммерческий банк" является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября 2020 года занимал 299-е место в банковской системе РФ.В АСВ сообщили, что выплаты вкладчикам "Международного коммерческого банка" начнутся не позднее 27 ноября."Выплаты начнутся агентством не позднее 27 ноября 2020 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения банка, а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения", - говорится в сообщении. По данным отчетности банка на 1 октября 2020 года, размер страховой ответственности агентства перед 1,2 тысячи вкладчиков предварительно оценивается в размере 340,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20150120/1043362698.html

https://ria.ru/20201023/banki-1581126274.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агентство по страхованию вкладов, россия, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика