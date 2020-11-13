https://ria.ru/20201113/aviakatastrofa-1584494602.html
СК ищет видеозаписи авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ
СК ищет видеозаписи авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ
Следователи просят очевидцев авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, оказать содействие в расследовании происшествия, прислав... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:23
2020-11-13T15:23
2020-11-13T15:23
нтв (телеканал)
следственный комитет россии (ск рф)
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Следователи просят очевидцев авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, оказать содействие в расследовании происшествия, прислав видеозаписи полета и крушения самолета, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская."Следователи обращаются к очевидцам авиапроисшествия с просьбой предоставить видеозаписи полета и крушения воздушного судна PIPER SPORT для их приобщения к материалам уголовного дела", - говорится в сообщении.Видеозаписи можно направить как в аккаунты следственного управления в социальных сетях https://vk.com/mmsut, так и лично следователю по номеру 8-906-572-75-56.В воскресенье представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Предварительной причиной крушения называется неисправность двигателя. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего в результате крушения самолёта в Московской области. По данному факту было заведено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
https://ria.ru/20201108/koltovoy-1583580227.html
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нтв (телеканал), следственный комитет россии (ск рф), люберцы, московская область (подмосковье), происшествия