Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/aviakatastrofa-1584494602.html
СК ищет видеозаписи авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ
СК ищет видеозаписи авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ
Следователи просят очевидцев авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, оказать содействие в расследовании происшествия, прислав... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:23
2020-11-13T15:23
нтв (телеканал)
следственный комитет россии (ск рф)
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583533972_0:274:715:676_1400x0_80_0_0_62959d092054f51b94d733b6a8413bb0.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Следователи просят очевидцев авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, оказать содействие в расследовании происшествия, прислав видеозаписи полета и крушения самолета, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская."Следователи обращаются к очевидцам авиапроисшествия с просьбой предоставить видеозаписи полета и крушения воздушного судна PIPER SPORT для их приобщения к материалам уголовного дела", - говорится в сообщении.Видеозаписи можно направить как в аккаунты следственного управления в социальных сетях https://vk.com/mmsut, так и лично следователю по номеру 8-906-572-75-56.В воскресенье представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Предварительной причиной крушения называется неисправность двигателя. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего в результате крушения самолёта в Московской области. По данному факту было заведено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
https://ria.ru/20201108/koltovoy-1583580227.html
люберцы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583533972_0:207:715:743_1400x0_80_0_0_4cd88e14522848c76367eae49309c744.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нтв (телеканал), следственный комитет россии (ск рф), люберцы, московская область (подмосковье), происшествия

СК ищет видеозаписи авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ

15:23 13.11.2020
 
© Фото : @koltovoyАлександр Колтовой
Александр Колтовой - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : @koltovoy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Следователи просят очевидцев авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, оказать содействие в расследовании происшествия, прислав видеозаписи полета и крушения самолета, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"Следователи обращаются к очевидцам авиапроисшествия с просьбой предоставить видеозаписи полета и крушения воздушного судна PIPER SPORT для их приобщения к материалам уголовного дела", - говорится в сообщении.
Видеозаписи можно направить как в аккаунты следственного управления в социальных сетях https://vk.com/mmsut, так и лично следователю по номеру 8-906-572-75-56.
В воскресенье представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Предварительной причиной крушения называется неисправность двигателя. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего в результате крушения самолёта в Московской области. По данному факту было заведено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Александр Колтовой - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 07:09
Очевидец гибели ведущего НТВ рассказал о подробностях трагедии
 
НТВ (телеканал)Следственный комитет России (СК РФ)ЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники 1:42
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
22:44В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
22:34Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими
22:26В Крыму ответили на заявление Украины о возвращении полуострова
22:25NBC: Трамп побеждает в Северной Каролине
Лента новостейМолния