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https://ria.ru/20201113/avangard-1584183374.html
Андроид ИРА подготовит зумеров к службе в армии
Андроид ИРА подготовит зумеров к службе в армии
Мальчики, которые сейчас оканчивают школу и собираются в армию, представляют поколение Z — это дети, родившиеся и выросшие уже в цифровом мире. Взрослые часто... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:00
2020-11-13T10:31
хорошие новости
хорошие новости
парк "патриот"
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Мальчики, которые сейчас оканчивают школу и собираются в армию, представляют поколение Z — это дети, родившиеся и выросшие уже в цифровом мире. Взрослые часто жалуются, что их не оторвать от гаджетов и не вытащить из виртуальной реальности. Для зумеров цифровые сервисы и технологии — это неотъемлемая часть жизни, где остается мало места физическому труду и живому общению. Как заинтересовать таких подростков, сделать подготовку к армии для них увлекательным процессом и позволить по-новому взглянуть на будущую службу, придумали в подмосковном центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".Специалисты создали компьютерную систему — искусственный разум "Авангарда" (ИРА), который поможет управлять учебным процессом в центре, обладая полной информацией о призывниках и инструкторах, расписании занятий и успеваемости участников сборов, а также знаниями по всем аспектам обучения.Эта уникальная компьютерная система имеет несколько форматов. Физически она воплощена в системе оповещения на территории центра, в экранах, на которые выводятся расписание, распорядок дня и статистика успеваемости, приложении для смартфонов, информационных киосках с базой знаний, а также непосредственно в визуальном образе, который так и зовут — ИРА.ИРА постоянно сопровождает курсантов в процессе жизни и обучения в лагере: от оповещения о подъеме до напоминаний о занятиях в течение дня. Кроме того, ИРА контролирует перемещение курсантов по территории центра, обеспечивая тем самым их безопасное пребывание в лагере. Андроид также имеет встроенную систему учета успеваемости курсантов — это помогает инструкторам объективно оценивать достижения обучающихся, а вожатым — поощрять молодых людей, отличившихся на протяжении дня.Планируется, что, обладая открытыми личными данными учащихся, полученными из социальных сетей и заполненных ими анкет система будет адаптировать образовательный процесс под усредненный профиль курсанта. Также андроид сможет анализировать восприятие участниками учебного материала и при необходимости вводить игровые элементы в образовательный процесс для лучшего усвоения знаний.Так, например, ИРА способна создавать квесты и моделировать ситуации, где молодые люди могли бы в полной мере проявить себя и применить полученные знания в центре. По мнению руководства центра, при добавлении в привычный, но скучный учебный процесс элементов игры вовлеченность молодых людей в учебу будет повышаться.Центр "Авангард", расположенный в подмосковном парке "Патриот", уже успел принять первую смену. В будущем проект готов обучать около 30 тысяч старшеклассников в год. В центре молодые люди будут проходить военные сборы, представляющие собой интенсивные теоретические, практические и спортивные занятия.Кроме того, центр запустил уникальную в своем роде систему дистанционных учебных сборов, в управление которой также вовлечен искусственный разум "Авангарда". В текущей эпидемиологической ситуации такой формат обучения поможет призывникам узнать об особенностях прохождения военной службы, правилах безопасности поведения в чрезвычайных ситуациях и познакомиться со спецификой современных военных специальностей без посещения центра.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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хорошие новости, парк "патриот", московская область (подмосковье)

Андроид ИРА подготовит зумеров к службе в армии

08:00 13.11.2020 (обновлено: 10:31 13.11.2020)
 
© Учебно-методический центр "Авангард"Искусственный разум "Авангарда" помогает вести мероприятия и конференции учебного центра
Искусственный разум Авангарда помогает вести мероприятия и конференции учебного центра - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Учебно-методический центр "Авангард"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Мальчики, которые сейчас оканчивают школу и собираются в армию, представляют поколение Z — это дети, родившиеся и выросшие уже в цифровом мире. Взрослые часто жалуются, что их не оторвать от гаджетов и не вытащить из виртуальной реальности. Для зумеров цифровые сервисы и технологии — это неотъемлемая часть жизни, где остается мало места физическому труду и живому общению. Как заинтересовать таких подростков, сделать подготовку к армии для них увлекательным процессом и позволить по-новому взглянуть на будущую службу, придумали в подмосковном центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".
Специалисты создали компьютерную систему — искусственный разум "Авангарда" (ИРА), который поможет управлять учебным процессом в центре, обладая полной информацией о призывниках и инструкторах, расписании занятий и успеваемости участников сборов, а также знаниями по всем аспектам обучения.
© Учебно-методический центр "Авангард"Андроид с искусственным разумом будет помогать участникам сборов в центре военно-патриотического воспитания "Авангард"
Андроид с искусственным разумом будет помогать участникам сборов в центре военно-патриотического воспитания Авангард - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Учебно-методический центр "Авангард"
Андроид с искусственным разумом будет помогать участникам сборов в центре военно-патриотического воспитания "Авангард"
Эта уникальная компьютерная система имеет несколько форматов. Физически она воплощена в системе оповещения на территории центра, в экранах, на которые выводятся расписание, распорядок дня и статистика успеваемости, приложении для смартфонов, информационных киосках с базой знаний, а также непосредственно в визуальном образе, который так и зовут — ИРА.

"Курсанты, приезжающие на сборы в центр "Авангард", — это учащиеся девятых-десятых классов общеобразовательных школ. Жизнь подростков 15-16 лет состоит из гаджетов, чатов, онлайн-общения и компьютерных игр. И весь мир они воспринимают как большую игру. А значит, и общаться с ними нужно на их языке, с применением тех технологий, которые бы плавно погрузили курсантов в образовательный процесс в понятной им форме подачи информации с элементами игры", — рассказала об идее проекта директор центра Дарья Борисова.

ИРА постоянно сопровождает курсантов в процессе жизни и обучения в лагере: от оповещения о подъеме до напоминаний о занятиях в течение дня. Кроме того, ИРА контролирует перемещение курсантов по территории центра, обеспечивая тем самым их безопасное пребывание в лагере.
Андроид также имеет встроенную систему учета успеваемости курсантов — это помогает инструкторам объективно оценивать достижения обучающихся, а вожатым — поощрять молодых людей, отличившихся на протяжении дня.
© Учебно-методический центр "Авангард"Композиция "Солнечная система" перед учебно-методическим центром "Авангард"
Композиция Солнечная система перед учебно-методическим центром Авангард
1 из 4
Композиция "Солнечная система" перед учебно-методическим центром "Авангард"
© Учебно-методический центр "Авангард"
© Учебно-методический центр "Авангард"Директор АНО "Авангард" Дарья Борисова презентовала искусственный разум "Авангарда" в подмосковном центре военно-патриотического воспитания молодежи
Директор АНО Авангард Дарья Борисова презентовала искусственный разум Авангарда в подмосковном центре военно-патриотического воспитания молодежи
2 из 4
Директор АНО "Авангард" Дарья Борисова презентовала искусственный разум "Авангарда" в подмосковном центре военно-патриотического воспитания молодежи
© Учебно-методический центр "Авангард"
© Учебно-методический центр "Авангард"

ИРА была представлена на Всероссийском семинаре-совещании с органами власти субъектов Российской Федерации в центре "Авангард" 30 октября 2020 года

ИРА была представлена на Всероссийском семинаре-совещании с органами власти субъектов РФ в центре Авангард 30 октября 2020 года
3 из 4

ИРА была представлена на Всероссийском семинаре-совещании с органами власти субъектов Российской Федерации в центре "Авангард" 30 октября 2020 года

© Учебно-методический центр "Авангард"
© Учебно-методический центр "Авангард"На конференции ИРА сообщала гостям программу мероприятия, объявляла спикеров и реагировала на их реплики
На конференции ИРА сообщала гостям программу мероприятия, объявляла спикеров и реагировала на их реплики
4 из 4
На конференции ИРА сообщала гостям программу мероприятия, объявляла спикеров и реагировала на их реплики
© Учебно-методический центр "Авангард"
1 из 4
Композиция "Солнечная система" перед учебно-методическим центром "Авангард"
© Учебно-методический центр "Авангард"
2 из 4
Директор АНО "Авангард" Дарья Борисова презентовала искусственный разум "Авангарда" в подмосковном центре военно-патриотического воспитания молодежи
© Учебно-методический центр "Авангард"
3 из 4

ИРА была представлена на Всероссийском семинаре-совещании с органами власти субъектов Российской Федерации в центре "Авангард" 30 октября 2020 года

© Учебно-методический центр "Авангард"
4 из 4
На конференции ИРА сообщала гостям программу мероприятия, объявляла спикеров и реагировала на их реплики
© Учебно-методический центр "Авангард"
Планируется, что, обладая открытыми личными данными учащихся, полученными из социальных сетей и заполненных ими анкет система будет адаптировать образовательный процесс под усредненный профиль курсанта. Также андроид сможет анализировать восприятие участниками учебного материала и при необходимости вводить игровые элементы в образовательный процесс для лучшего усвоения знаний.
Так, например, ИРА способна создавать квесты и моделировать ситуации, где молодые люди могли бы в полной мере проявить себя и применить полученные знания в центре. По мнению руководства центра, при добавлении в привычный, но скучный учебный процесс элементов игры вовлеченность молодых людей в учебу будет повышаться.

"Основной задачей стало создание нового уникального образовательного формата, в котором даже самые сложные темы, такие как патриотическое воспитание, военная подготовка и основы безопасности жизнедеятельности, воспринимались бы курсантами как что-то совершенно новое и чрезвычайно увлекательное. Чтобы те пять дней, которые они проведут на территории учебно-методического центра, стали самым ярким воспоминанием года", — отметила директор центра.

Центр "Авангард", расположенный в подмосковном парке "Патриот", уже успел принять первую смену. В будущем проект готов обучать около 30 тысяч старшеклассников в год. В центре молодые люди будут проходить военные сборы, представляющие собой интенсивные теоретические, практические и спортивные занятия.
Кроме того, центр запустил уникальную в своем роде систему дистанционных учебных сборов, в управление которой также вовлечен искусственный разум "Авангарда". В текущей эпидемиологической ситуации такой формат обучения поможет призывникам узнать об особенностях прохождения военной службы, правилах безопасности поведения в чрезвычайных ситуациях и познакомиться со спецификой современных военных специальностей без посещения центра.
 
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