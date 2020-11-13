Андроид ИРА подготовит зумеров к службе в армии

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Мальчики, которые сейчас оканчивают школу и собираются в армию, представляют поколение Z — это дети, родившиеся и выросшие уже в цифровом мире. Взрослые часто жалуются, что их не оторвать от гаджетов и не вытащить из виртуальной реальности. Для зумеров цифровые сервисы и технологии — это неотъемлемая часть жизни, где остается мало места физическому труду и живому общению. Как заинтересовать таких подростков, сделать подготовку к армии для них увлекательным процессом и позволить по-новому взглянуть на будущую службу, придумали в подмосковном центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".Специалисты создали компьютерную систему — искусственный разум "Авангарда" (ИРА), который поможет управлять учебным процессом в центре, обладая полной информацией о призывниках и инструкторах, расписании занятий и успеваемости участников сборов, а также знаниями по всем аспектам обучения.Эта уникальная компьютерная система имеет несколько форматов. Физически она воплощена в системе оповещения на территории центра, в экранах, на которые выводятся расписание, распорядок дня и статистика успеваемости, приложении для смартфонов, информационных киосках с базой знаний, а также непосредственно в визуальном образе, который так и зовут — ИРА.ИРА постоянно сопровождает курсантов в процессе жизни и обучения в лагере: от оповещения о подъеме до напоминаний о занятиях в течение дня. Кроме того, ИРА контролирует перемещение курсантов по территории центра, обеспечивая тем самым их безопасное пребывание в лагере. Андроид также имеет встроенную систему учета успеваемости курсантов — это помогает инструкторам объективно оценивать достижения обучающихся, а вожатым — поощрять молодых людей, отличившихся на протяжении дня.Планируется, что, обладая открытыми личными данными учащихся, полученными из социальных сетей и заполненных ими анкет система будет адаптировать образовательный процесс под усредненный профиль курсанта. Также андроид сможет анализировать восприятие участниками учебного материала и при необходимости вводить игровые элементы в образовательный процесс для лучшего усвоения знаний.Так, например, ИРА способна создавать квесты и моделировать ситуации, где молодые люди могли бы в полной мере проявить себя и применить полученные знания в центре. По мнению руководства центра, при добавлении в привычный, но скучный учебный процесс элементов игры вовлеченность молодых людей в учебу будет повышаться.Центр "Авангард", расположенный в подмосковном парке "Патриот", уже успел принять первую смену. В будущем проект готов обучать около 30 тысяч старшеклассников в год. В центре молодые люди будут проходить военные сборы, представляющие собой интенсивные теоретические, практические и спортивные занятия.Кроме того, центр запустил уникальную в своем роде систему дистанционных учебных сборов, в управление которой также вовлечен искусственный разум "Авангарда". В текущей эпидемиологической ситуации такой формат обучения поможет призывникам узнать об особенностях прохождения военной службы, правилах безопасности поведения в чрезвычайных ситуациях и познакомиться со спецификой современных военных специальностей без посещения центра.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Мальчики, которые сейчас оканчивают школу и собираются в армию, представляют поколение Z — это дети, родившиеся и выросшие уже в цифровом мире. Взрослые часто жалуются, что их не оторвать от гаджетов и не вытащить из виртуальной реальности. Для зумеров цифровые сервисы и технологии — это неотъемлемая часть жизни, где остается мало места физическому труду и живому общению. Как заинтересовать таких подростков, сделать подготовку к армии для них увлекательным процессом и позволить по-новому взглянуть на будущую службу, придумали в подмосковном центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".
Специалисты создали компьютерную систему — искусственный разум "Авангарда" (ИРА), который поможет управлять учебным процессом в центре, обладая полной информацией о призывниках и инструкторах, расписании занятий и успеваемости участников сборов, а также знаниями по всем аспектам обучения.
Андроид с искусственным разумом будет помогать участникам сборов в центре военно-патриотического воспитания "Авангард"
Эта уникальная компьютерная система имеет несколько форматов. Физически она воплощена в системе оповещения на территории центра, в экранах, на которые выводятся расписание, распорядок дня и статистика успеваемости, приложении для смартфонов, информационных киосках с базой знаний, а также непосредственно в визуальном образе, который так и зовут — ИРА.
"Курсанты, приезжающие на сборы в центр "Авангард", — это учащиеся девятых-десятых классов общеобразовательных школ. Жизнь подростков 15-16 лет состоит из гаджетов, чатов, онлайн-общения и компьютерных игр. И весь мир они воспринимают как большую игру. А значит, и общаться с ними нужно на их языке, с применением тех технологий, которые бы плавно погрузили курсантов в образовательный процесс в понятной им форме подачи информации с элементами игры", — рассказала об идее проекта директор центра Дарья Борисова.
ИРА постоянно сопровождает курсантов в процессе жизни и обучения в лагере: от оповещения о подъеме до напоминаний о занятиях в течение дня. Кроме того, ИРА контролирует перемещение курсантов по территории центра, обеспечивая тем самым их безопасное пребывание в лагере.
Андроид также имеет встроенную систему учета успеваемости курсантов — это помогает инструкторам объективно оценивать достижения обучающихся, а вожатым — поощрять молодых людей, отличившихся на протяжении дня.
Планируется, что, обладая открытыми личными данными учащихся, полученными из социальных сетей и заполненных ими анкет система будет адаптировать образовательный процесс под усредненный профиль курсанта. Также андроид сможет анализировать восприятие участниками учебного материала и при необходимости вводить игровые элементы в образовательный процесс для лучшего усвоения знаний.
Так, например, ИРА способна создавать квесты и моделировать ситуации, где молодые люди могли бы в полной мере проявить себя и применить полученные знания в центре. По мнению руководства центра, при добавлении в привычный, но скучный учебный процесс элементов игры вовлеченность молодых людей в учебу будет повышаться.
"Основной задачей стало создание нового уникального образовательного формата, в котором даже самые сложные темы, такие как патриотическое воспитание, военная подготовка и основы безопасности жизнедеятельности, воспринимались бы курсантами как что-то совершенно новое и чрезвычайно увлекательное. Чтобы те пять дней, которые они проведут на территории учебно-методического центра, стали самым ярким воспоминанием года", — отметила директор центра.
Центр "Авангард", расположенный в подмосковном парке "Патриот", уже успел принять первую смену. В будущем проект готов обучать около 30 тысяч старшеклассников в год. В центре молодые люди будут проходить военные сборы, представляющие собой интенсивные теоретические, практические и спортивные занятия.
Кроме того, центр запустил уникальную в своем роде систему дистанционных учебных сборов, в управление которой также вовлечен искусственный разум "Авангарда". В текущей эпидемиологической ситуации такой формат обучения поможет призывникам узнать об особенностях прохождения военной службы, правилах безопасности поведения в чрезвычайных ситуациях и познакомиться со спецификой современных военных специальностей без посещения центра.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.