https://ria.ru/20201113/avangard-1584183374.html

Андроид ИРА подготовит зумеров к службе в армии

Андроид ИРА подготовит зумеров к службе в армии

Мальчики, которые сейчас оканчивают школу и собираются в армию, представляют поколение Z — это дети, родившиеся и выросшие уже в цифровом мире. Взрослые часто... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:00

2020-11-13T08:00

2020-11-13T10:31

хорошие новости

хорошие новости

парк "патриот"

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Мальчики, которые сейчас оканчивают школу и собираются в армию, представляют поколение Z — это дети, родившиеся и выросшие уже в цифровом мире. Взрослые часто жалуются, что их не оторвать от гаджетов и не вытащить из виртуальной реальности. Для зумеров цифровые сервисы и технологии — это неотъемлемая часть жизни, где остается мало места физическому труду и живому общению. Как заинтересовать таких подростков, сделать подготовку к армии для них увлекательным процессом и позволить по-новому взглянуть на будущую службу, придумали в подмосковном центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".Специалисты создали компьютерную систему — искусственный разум "Авангарда" (ИРА), который поможет управлять учебным процессом в центре, обладая полной информацией о призывниках и инструкторах, расписании занятий и успеваемости участников сборов, а также знаниями по всем аспектам обучения.Эта уникальная компьютерная система имеет несколько форматов. Физически она воплощена в системе оповещения на территории центра, в экранах, на которые выводятся расписание, распорядок дня и статистика успеваемости, приложении для смартфонов, информационных киосках с базой знаний, а также непосредственно в визуальном образе, который так и зовут — ИРА.ИРА постоянно сопровождает курсантов в процессе жизни и обучения в лагере: от оповещения о подъеме до напоминаний о занятиях в течение дня. Кроме того, ИРА контролирует перемещение курсантов по территории центра, обеспечивая тем самым их безопасное пребывание в лагере. Андроид также имеет встроенную систему учета успеваемости курсантов — это помогает инструкторам объективно оценивать достижения обучающихся, а вожатым — поощрять молодых людей, отличившихся на протяжении дня.Планируется, что, обладая открытыми личными данными учащихся, полученными из социальных сетей и заполненных ими анкет система будет адаптировать образовательный процесс под усредненный профиль курсанта. Также андроид сможет анализировать восприятие участниками учебного материала и при необходимости вводить игровые элементы в образовательный процесс для лучшего усвоения знаний.Так, например, ИРА способна создавать квесты и моделировать ситуации, где молодые люди могли бы в полной мере проявить себя и применить полученные знания в центре. По мнению руководства центра, при добавлении в привычный, но скучный учебный процесс элементов игры вовлеченность молодых людей в учебу будет повышаться.Центр "Авангард", расположенный в подмосковном парке "Патриот", уже успел принять первую смену. В будущем проект готов обучать около 30 тысяч старшеклассников в год. В центре молодые люди будут проходить военные сборы, представляющие собой интенсивные теоретические, практические и спортивные занятия.Кроме того, центр запустил уникальную в своем роде систему дистанционных учебных сборов, в управление которой также вовлечен искусственный разум "Авангарда". В текущей эпидемиологической ситуации такой формат обучения поможет призывникам узнать об особенностях прохождения военной службы, правилах безопасности поведения в чрезвычайных ситуациях и познакомиться со спецификой современных военных специальностей без посещения центра.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, парк "патриот", московская область (подмосковье)