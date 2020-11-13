https://ria.ru/20201113/asi-1584517769.html

АСИ подготовило механизмы для разрешения трудных жизненных ситуаций

АСИ подготовило механизмы для разрешения трудных жизненных ситуаций

Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило комплекс системных решений для трудных жизненных ситуаций, в которые могут попасть граждане России, такие... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:58

2020-11-13T16:58

2020-11-13T16:58

россия

светлана чупшева

фонд "росконгресс"

агентство стратегических инициатив (аси)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило комплекс системных решений для трудных жизненных ситуаций, в которые могут попасть граждане России, такие механизмы в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) были апробированных в шести пилотных регионах страны, сообщила гендиректор агентства Светлана Чупшева.Об этом она рассказала на пленарной сессии на форуме "Сильные идеи для нового времени". В мероприятии в режиме видеоконференции участвовал президент России Владимир Путин.В августе Путин поручил агентству до 1 декабря разработать механизмы Национальной социальной инициативы для устранения барьеров при оказании услуг в социальной сфере. АСИ было поручено провести в ряде субъектов в пилотном режиме апробацию таких механизмов, на основе чего к 2021 году задействовать их по всей стране."Здесь заложен принцип человекоцентричной модели. Мы сперва должны спросить человека - а какая поддержка ему нужна, с какими проблемами сталкивается он при обычных жизненных ситуациях? А это - устроить ребенка в школу, детский сад, получить первую необходимую медицинскую помощь, устроиться на работу, обеспечить уход для своего пожилого родственника и члена семьи", - отметила Чупшева."Вот именно такие первые 10 жизненных ситуаций, Владимир Владимирович, мы взяли и в шести пилотных регионах отработали их вместе с семьями, с людьми, которые сталкивались с этими жизненными ситуациями, со специалистами, которые работают в этой сфере. И подготовили уже комплекс системных решений, которые готовы будем вам предложить уже в рамках наблюдательного совета либо любого формата, какой вы согласуете", - доложила она президенту.Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, проходит в Центре международной торговли в Москве 11-13 ноября. К форуму было собрано порядка 15 тысяч идей от жителей всех регионов России, направленных на развитие социальной, технологической сфер и экономики страны.

https://ria.ru/20201113/asi-1584513085.html

https://ria.ru/20201113/initsiativy-1584484376.html

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россия, светлана чупшева, фонд "росконгресс", агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, общество