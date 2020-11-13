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АСИ готово представить Путину новую стратегию агентства
АСИ готово представить Путину новую стратегию агентства
Глава АСИ Светлана Чупшева сообщила, что агентство готово предложить новую стратегию своего развития на основе семи стратегических инициатив, поступивших к... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:42
2020-11-13T16:42
россия
светлана чупшева
фонд "росконгресс"
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава АСИ Светлана Чупшева сообщила, что агентство готово предложить новую стратегию своего развития на основе семи стратегических инициатив, поступивших к форуму "Сильные идеи для нового времени".В пятницу президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума в режиме видеоконференции.Как отметила Чупшева, к рассмотрению принимались все инициативы без каких-либо ограничений по возрасту, что дало возможность услышать каждого, кто хотел предложить свой проект и "хотел поучаствовать в повестке формирования и развития нашей страны на третье десятилетие". "У нас самому молодому участнику - 11 лет, самому мудрому - 84 года", - отметила она."Удалось из этих 15 тысяч сформировать семь таких стратегических инициатив, которые мы бы хотели предложить уже в рамках наблюдательного совета АСИ как новую стратегию Агентства стратегических инициатив", - сказала глава агентства.Агентство стратегических инициатив (АСИ) создано в 2011 году по распоряжению президента РФ. Наблюдательный совет агентства возглавляет Путин.АСИ поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере улучшения делового климата и поддержки инноваций, образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития. Среди ключевых инициатив АСИ – Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, программа "100 городских лидеров", поддержка негосударственного сектора в социальной сфере, модель повышения инновационной открытости крупных компаний, Университет 20.35 и платформа Национальной технологической инициативы.Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд "Росконгресс", проходит в Центре международной торговли в Москве 11-13 ноября. К форуму было собрано порядка 15 тысяч идей от жителей всех регионов России, направленных на развитие социальной, технологической сфер и экономики страны.
https://ria.ru/20201113/initsiativy-1584484376.html
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россия, светлана чупшева, фонд "росконгресс", агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, экономика

АСИ готово представить Путину новую стратегию агентства

16:42 13.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в пленарном заседании форума Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава АСИ Светлана Чупшева сообщила, что агентство готово предложить новую стратегию своего развития на основе семи стратегических инициатив, поступивших к форуму "Сильные идеи для нового времени".
В пятницу президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума в режиме видеоконференции.
"В это непростое время, в такой сложный период, связанный с пандемией, мы, конечно, не думали. что будет такой огромный отклик. На форум поступило 15 тысяч идей из 84 субъектов Российской Федерации. Это 230 тысяч людей, которые обсуждали, которые поддерживали проекты и инициативы со всех уголков нашей страны", - рассказала глава агентства Путину.
Как отметила Чупшева, к рассмотрению принимались все инициативы без каких-либо ограничений по возрасту, что дало возможность услышать каждого, кто хотел предложить свой проект и "хотел поучаствовать в повестке формирования и развития нашей страны на третье десятилетие". "У нас самому молодому участнику - 11 лет, самому мудрому - 84 года", - отметила она.
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"Удалось из этих 15 тысяч сформировать семь таких стратегических инициатив, которые мы бы хотели предложить уже в рамках наблюдательного совета АСИ как новую стратегию Агентства стратегических инициатив", - сказала глава агентства.
Агентство стратегических инициатив (АСИ) создано в 2011 году по распоряжению президента РФ. Наблюдательный совет агентства возглавляет Путин.
АСИ поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере улучшения делового климата и поддержки инноваций, образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития. Среди ключевых инициатив АСИ – Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, программа "100 городских лидеров", поддержка негосударственного сектора в социальной сфере, модель повышения инновационной открытости крупных компаний, Университет 20.35 и платформа Национальной технологической инициативы.
Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд "Росконгресс", проходит в Центре международной торговли в Москве 11-13 ноября. К форуму было собрано порядка 15 тысяч идей от жителей всех регионов России, направленных на развитие социальной, технологической сфер и экономики страны.
 
РоссияСветлана ЧупшеваФонд "Росконгресс"Агентство стратегических инициатив (АСИ)Владимир ПутинЭкономика
 
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