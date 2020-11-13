https://ria.ru/20201113/arest-1584444260.html

В ЕАО арестовали мужчину, сломавшего ногу годовалой дочке

В ЕАО арестовали мужчину, сломавшего ногу годовалой дочке

Мужчина, сломавший ногу годовалой дочке во время семейной ссоры в Биробиджане, арестован, сообщается на сайте Следственного комитета России. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:46

2020-11-13T11:46

2020-11-13T11:46

следственный комитет россии (ск рф)

биробиджан

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мужчина, сломавший ногу годовалой дочке во время семейной ссоры в Биробиджане, арестован, сообщается на сайте Следственного комитета России.Ранее сообщалось, что 38-летнему жителю Биробиджана предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери, которой он сломал ногу и нанес многочисленные травмы. Ребенок госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Как информировала полиция, инцидент произошел во время семейного скандала на почве ревности. В квартире также находился 6-летний сын, он помещен в реабилитационный центр."Мужчине предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших совершению преступления", - говорится в сообщении.Будет также проведена проверка на предмет бездействия должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о халатности.Как сообщалось ранее, эта семья уже попадала в поле зрения полиции - соседи жаловались на постоянные ссоры и конфликты.

https://ria.ru/20200922/voronezh-1577599580.html

биробиджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), биробиджан, происшествия