Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/arest-1584444260.html
В ЕАО арестовали мужчину, сломавшего ногу годовалой дочке
В ЕАО арестовали мужчину, сломавшего ногу годовалой дочке
Мужчина, сломавший ногу годовалой дочке во время семейной ссоры в Биробиджане, арестован, сообщается на сайте Следственного комитета России. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:46
2020-11-13T11:46
следственный комитет россии (ск рф)
биробиджан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мужчина, сломавший ногу годовалой дочке во время семейной ссоры в Биробиджане, арестован, сообщается на сайте Следственного комитета России.Ранее сообщалось, что 38-летнему жителю Биробиджана предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери, которой он сломал ногу и нанес многочисленные травмы. Ребенок госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Как информировала полиция, инцидент произошел во время семейного скандала на почве ревности. В квартире также находился 6-летний сын, он помещен в реабилитационный центр."Мужчине предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших совершению преступления", - говорится в сообщении.Будет также проведена проверка на предмет бездействия должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о халатности.Как сообщалось ранее, эта семья уже попадала в поле зрения полиции - соседи жаловались на постоянные ссоры и конфликты.
https://ria.ru/20200922/voronezh-1577599580.html
биробиджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), биробиджан, происшествия

В ЕАО арестовали мужчину, сломавшего ногу годовалой дочке

11:46 13.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мужчина, сломавший ногу годовалой дочке во время семейной ссоры в Биробиджане, арестован, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Ранее сообщалось, что 38-летнему жителю Биробиджана предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери, которой он сломал ногу и нанес многочисленные травмы. Ребенок госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Как информировала полиция, инцидент произошел во время семейного скандала на почве ревности. В квартире также находился 6-летний сын, он помещен в реабилитационный центр.
"Мужчине предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших совершению преступления", - говорится в сообщении.
Будет также проведена проверка на предмет бездействия должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о халатности.
Как сообщалось ранее, эта семья уже попадала в поле зрения полиции - соседи жаловались на постоянные ссоры и конфликты.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 14:11
Житель Воронежа поджег машину с годовалым ребенком после ссоры с женой
 
Следственный комитет России (СК РФ)БиробиджанПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники 1:42
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
22:44В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
22:34Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими
22:26В Крыму ответили на заявление Украины о возвращении полуострова
22:25NBC: Трамп побеждает в Северной Каролине
Лента новостейМолния