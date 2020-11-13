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РИА Наука
https://ria.ru/20201113/apple-1584443782.html
Apple представила операционную систему macOS Big Sur для компьютеров
Apple представила операционную систему macOS Big Sur для компьютеров
Компания Apple начала распространять на компьютеры Mac очередное обновление собственной операционной системы, получившее название macOS Big Sur. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:44
2020-11-13T11:44
риа наука
apple ipad
apple ios
apple
технологии
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Компания Apple начала распространять на компьютеры Mac очередное обновление собственной операционной системы, получившее название macOS Big Sur.В Big Sur серьезно обновлен интерфейс и представлено множество улучшений основных приложений, в том числе Safari, Сообщений и Карт. В новинке предусмотрена глубокая интеграция с чипом Apple M1, на котором построены 13‑дюймовый MacBook Pro, а также MacBook Air и Mac mini.Обновленный центр управления напоминает стиль оформления iOS и iPad OS. Появилась возможность быстрого доступа к основным элементам управления ОС в одно прикосновение. В центре уведомлений появились виджеты в стиле iOS и интерактивные уведомления.Apple подчеркивает, что большая работа проведена в области конфиденциальности. Пользователи могут еще точнее контролировать и отслеживать обработку своих личных данных. На странице каждого приложения в Mac App Store появится новый раздел с кратким описанием правил защиты данных, действующих в приложении. Обновление Big Sur получат все актуальные компьютеры Mac в ближайшее время.
https://ria.ru/20201110/mac-1584013085.html
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РИА Новости
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apple ipad, apple ios, apple, технологии

Apple представила операционную систему macOS Big Sur для компьютеров

11:44 13.11.2020
 
© ApplemacOS Big Sur
macOS Big Sur - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Компания Apple начала распространять на компьютеры Mac очередное обновление собственной операционной системы, получившее название macOS Big Sur.
В Big Sur серьезно обновлен интерфейс и представлено множество улучшений основных приложений, в том числе Safari, Сообщений и Карт. В новинке предусмотрена глубокая интеграция с чипом Apple M1, на котором построены 13‑дюймовый MacBook Pro, а также MacBook Air и Mac mini.
Apple MacBook Air - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 21:45РИА Наука
Apple представила MacBook на собственном процессоре
Обновленный центр управления напоминает стиль оформления iOS и iPad OS. Появилась возможность быстрого доступа к основным элементам управления ОС в одно прикосновение. В центре уведомлений появились виджеты в стиле iOS и интерактивные уведомления.
Apple подчеркивает, что большая работа проведена в области конфиденциальности. Пользователи могут еще точнее контролировать и отслеживать обработку своих личных данных. На странице каждого приложения в Mac App Store появится новый раздел с кратким описанием правил защиты данных, действующих в приложении.
Обновление Big Sur получат все актуальные компьютеры Mac в ближайшее время.
 
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