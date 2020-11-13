https://ria.ru/20201113/apple-1584443782.html

Apple представила операционную систему macOS Big Sur для компьютеров

Apple представила операционную систему macOS Big Sur для компьютеров

Компания Apple начала распространять на компьютеры Mac очередное обновление собственной операционной системы, получившее название macOS Big Sur. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:44

2020-11-13T11:44

2020-11-13T11:44

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Компания Apple начала распространять на компьютеры Mac очередное обновление собственной операционной системы, получившее название macOS Big Sur.В Big Sur серьезно обновлен интерфейс и представлено множество улучшений основных приложений, в том числе Safari, Сообщений и Карт. В новинке предусмотрена глубокая интеграция с чипом Apple M1, на котором построены 13‑дюймовый MacBook Pro, а также MacBook Air и Mac mini.Обновленный центр управления напоминает стиль оформления iOS и iPad OS. Появилась возможность быстрого доступа к основным элементам управления ОС в одно прикосновение. В центре уведомлений появились виджеты в стиле iOS и интерактивные уведомления.Apple подчеркивает, что большая работа проведена в области конфиденциальности. Пользователи могут еще точнее контролировать и отслеживать обработку своих личных данных. На странице каждого приложения в Mac App Store появится новый раздел с кратким описанием правил защиты данных, действующих в приложении. Обновление Big Sur получат все актуальные компьютеры Mac в ближайшее время.

https://ria.ru/20201110/mac-1584013085.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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