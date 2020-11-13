Из российских аптек пропал популярный антидепрессант
В "Неофарм" рассказали, что препарата у поставщиков нет более месяца. Отсутствие препарата подтвердили и в сети "Ригла".
"Триттико" есть лишь в нескольких аптеках сети "36,6". Кроме того, там отметили, что это связано с отсутствием поставок препарата у дистрибьюторов. Падение продаж этого препарата, согласно данным DSM Group, началось в августе, однако в начале сентября продажи выросли на 62 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года. С середины месяца продажи продолжали падать. В октябре 2020 года было продано 13,5 тысяч упаковок препарата, а в октябре 2019 — 18 тысяч.
"Исходя из данных государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), в рамках непатентованного наименования тразодон не зарегистрировано больше ни одного лекарственного препарата, то есть аналогов препарата с этим действующим веществом на отечественном рынке нет", — пишет издание.
Как считает Гендиректор "Риглы" Александр Филиппов, препарат можно заменить другим после консультации врача. Медики также обратили внимание на исчезновение препарата. По словам заведующего кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Пирогова Андрея Шмиловича, замена лекарства может ухудшить состояние пациента.
В Росздравнадзоре отметили, что в этом году в гражданский оборот было выпущено более 49 упаковок лекарства, а производитель не направлял письма о приостановке или прекращении производства. Представитель фармкомпании Angelini пояснил, что отсутствие лекарства связано с изменением структуры логистической цепи и запуском в июле системы маркировки — из-за этого процесс введения в гражданский оборот лекарств "занимает больше времени, чем раньше". Пресс-служба единого оператора системы маркировки компании ЦРПТ рассказала, что пока ни одна упаковка "Триттико" с маркировкой не была введена в оборот в России, а фармкомпании разрешили продолжать поставку немаркированных упаковок.
В России с июля ввели обязательную маркировку лекарств специальными метками. В последнее время участники фармрынка жаловались на сбои в системе. Позднее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что систему маркировки лекарств временно переводят на уведомительный режим работы для дистрибьюторов и аптек.