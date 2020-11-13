https://ria.ru/20201113/antidepressant-1584419149.html

Из российских аптек пропал популярный антидепрессант

Из российских аптек пропал популярный антидепрессант

Из ряда российских аптек пропал антидепрессант "Триттико", имеющего международное непатентованное наименование тразодон, производства итальянской компании... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:58

2020-11-13T09:58

2020-11-13T09:58

россия

здоровье - общество

денис мантуров

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

общество

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Из ряда российских аптек пропал антидепрессант "Триттико", имеющего международное непатентованное наименование тразодон, производства итальянской компании Angelin. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей сетей "Ригла", "36,6", "Неофмарм" и "Магнит аптека".В "Неофарм" рассказали, что препарата у поставщиков нет более месяца. Отсутствие препарата подтвердили и в сети "Ригла"."Триттико" есть лишь в нескольких аптеках сети "36,6". Кроме того, там отметили, что это связано с отсутствием поставок препарата у дистрибьюторов. Падение продаж этого препарата, согласно данным DSM Group, началось в августе, однако в начале сентября продажи выросли на 62 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года. С середины месяца продажи продолжали падать. В октябре 2020 года было продано 13,5 тысяч упаковок препарата, а в октябре 2019 — 18 тысяч."Исходя из данных государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), в рамках непатентованного наименования тразодон не зарегистрировано больше ни одного лекарственного препарата, то есть аналогов препарата с этим действующим веществом на отечественном рынке нет", — пишет издание.Как считает Гендиректор "Риглы" Александр Филиппов, препарат можно заменить другим после консультации врача. Медики также обратили внимание на исчезновение препарата. По словам заведующего кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Пирогова Андрея Шмиловича, замена лекарства может ухудшить состояние пациента. В Росздравнадзоре отметили, что в этом году в гражданский оборот было выпущено более 49 упаковок лекарства, а производитель не направлял письма о приостановке или прекращении производства. Представитель фармкомпании Angelini пояснил, что отсутствие лекарства связано с изменением структуры логистической цепи и запуском в июле системы маркировки — из-за этого процесс введения в гражданский оборот лекарств "занимает больше времени, чем раньше". Пресс-служба единого оператора системы маркировки компании ЦРПТ рассказала, что пока ни одна упаковка "Триттико" с маркировкой не была введена в оборот в России, а фармкомпании разрешили продолжать поставку немаркированных упаковок.В России с июля ввели обязательную маркировку лекарств специальными метками. В последнее время участники фармрынка жаловались на сбои в системе. Позднее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что систему маркировки лекарств временно переводят на уведомительный режим работы для дистрибьюторов и аптек.

https://ria.ru/20201103/vich-1582657545.html

https://ria.ru/20201030/lekarstvo-1582234022.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, денис мантуров, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество