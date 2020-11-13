https://ria.ru/20201113/an-124-1584486549.html

Стало известно о состоянии экипажа совершившего аварийную посадку Ан-124

Стало известно о состоянии экипажа совершившего аварийную посадку Ан-124

Все члены экипажа грузового самолета Ан-124, совершившего в Новосибирске аварийную посадку, направлены на медицинский осмотр, никто не пострадал, сообщила... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:46

2020-11-13T14:46

2020-11-13T17:23

волга-днепр

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ан-124

новосибирск

происшествия

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САМАРА, 13 ноя — РИА Новости. Все члены экипажа грузового самолета Ан-124, совершившего в Новосибирске аварийную посадку, направлены на медицинский осмотр, никто не пострадал, сообщила авиакомпания "Волга-Днепр".Ранее сообщалось, что самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", направлявшийся в Вену, сразу после вылета из Новосибирска совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет получил повреждение одного из двигателей (он частично разрушился), фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали.В Росавиации ранее сообщали журналистам, что самолет вынужденно сел из-за неполадок в одном из двигателей. СК России по факту аварийной посадки возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".По данным авиакомпании, командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт по техническим причинам, при приземлении Ан-124 выкатился за пределы полосы.В "Волга-Днепр" сообщили, что самолет выполнял чартерный рейс из Сеула (Южная Корея) в Вену (Австрия) с технический остановкой в Новосибирске. В самолете было 84 тонны груза автозапчастей. Бригада поддержки авиакомпании, оснащенная необходимым оборудованием, вылетела в аэропорт Новосибирска для диагностики и устранения последствий инцидента, отметили в авиакомпании.

https://ria.ru/20200204/1564219834.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волга-днепр , следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-124, новосибирск, происшествия