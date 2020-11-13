https://ria.ru/20201113/an-124-1584486549.html
Стало известно о состоянии экипажа совершившего аварийную посадку Ан-124
Стало известно о состоянии экипажа совершившего аварийную посадку Ан-124
Все члены экипажа грузового самолета Ан-124, совершившего в Новосибирске аварийную посадку, направлены на медицинский осмотр, никто не пострадал, сообщила... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:46
2020-11-13T14:46
2020-11-13T17:23
волга-днепр
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-124
новосибирск
происшествия
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САМАРА, 13 ноя — РИА Новости. Все члены экипажа грузового самолета Ан-124, совершившего в Новосибирске аварийную посадку, направлены на медицинский осмотр, никто не пострадал, сообщила авиакомпания "Волга-Днепр".Ранее сообщалось, что самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", направлявшийся в Вену, сразу после вылета из Новосибирска совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет получил повреждение одного из двигателей (он частично разрушился), фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали.В Росавиации ранее сообщали журналистам, что самолет вынужденно сел из-за неполадок в одном из двигателей. СК России по факту аварийной посадки возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".По данным авиакомпании, командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт по техническим причинам, при приземлении Ан-124 выкатился за пределы полосы.В "Волга-Днепр" сообщили, что самолет выполнял чартерный рейс из Сеула (Южная Корея) в Вену (Австрия) с технический остановкой в Новосибирске. В самолете было 84 тонны груза автозапчастей. Бригада поддержки авиакомпании, оснащенная необходимым оборудованием, вылетела в аэропорт Новосибирска для диагностики и устранения последствий инцидента, отметили в авиакомпании.
https://ria.ru/20200204/1564219834.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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волга-днепр , следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-124, новосибирск, происшествия
САМАРА, 13 ноя — РИА Новости.
Все члены экипажа грузового самолета Ан-124
, совершившего в Новосибирске
аварийную посадку, направлены на медицинский осмотр, никто не пострадал, сообщила авиакомпания "Волга-Днепр
".
Ранее сообщалось, что самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", направлявшийся в Вену, сразу после вылета из Новосибирска совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет получил повреждение одного из двигателей (он частично разрушился), фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали.
"После аварийной посадки все члены экипажа были направлены на медицинский осмотр, и самое главное, что никто из них не пострадал. В настоящий момент мы взаимодействуем с авиационными властями и аэропортом Новосибирска по факту события и проведем тщательный анализ ситуации", — цитирует авиакомпания слова генерального директора Игоря Аксенова.
В Росавиации
ранее сообщали журналистам, что самолет вынужденно сел из-за неполадок в одном из двигателей. СК России по факту аварийной посадки возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
По данным авиакомпании, командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт по техническим причинам, при приземлении Ан-124 выкатился за пределы полосы.
В "Волга-Днепр" сообщили, что самолет выполнял чартерный рейс из Сеула (Южная Корея) в Вену (Австрия) с технический остановкой в Новосибирске. В самолете было 84 тонны груза автозапчастей. Бригада поддержки авиакомпании, оснащенная необходимым оборудованием, вылетела в аэропорт Новосибирска для диагностики и устранения последствий инцидента, отметили в авиакомпании.