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https://ria.ru/20201113/an-124-1584486549.html
Стало известно о состоянии экипажа совершившего аварийную посадку Ан-124
Стало известно о состоянии экипажа совершившего аварийную посадку Ан-124
Все члены экипажа грузового самолета Ан-124, совершившего в Новосибирске аварийную посадку, направлены на медицинский осмотр, никто не пострадал, сообщила... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:46
2020-11-13T17:23
волга-днепр
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-124
новосибирск
происшествия
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САМАРА, 13 ноя — РИА Новости. Все члены экипажа грузового самолета Ан-124, совершившего в Новосибирске аварийную посадку, направлены на медицинский осмотр, никто не пострадал, сообщила авиакомпания "Волга-Днепр".Ранее сообщалось, что самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", направлявшийся в Вену, сразу после вылета из Новосибирска совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет получил повреждение одного из двигателей (он частично разрушился), фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали.В Росавиации ранее сообщали журналистам, что самолет вынужденно сел из-за неполадок в одном из двигателей. СК России по факту аварийной посадки возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".По данным авиакомпании, командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт по техническим причинам, при приземлении Ан-124 выкатился за пределы полосы.В "Волга-Днепр" сообщили, что самолет выполнял чартерный рейс из Сеула (Южная Корея) в Вену (Австрия) с технический остановкой в Новосибирске. В самолете было 84 тонны груза автозапчастей. Бригада поддержки авиакомпании, оснащенная необходимым оборудованием, вылетела в аэропорт Новосибирска для диагностики и устранения последствий инцидента, отметили в авиакомпании.
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волга-днепр , следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-124, новосибирск, происшествия

Стало известно о состоянии экипажа совершившего аварийную посадку Ан-124

14:46 13.11.2020 (обновлено: 17:23 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" произвел вынужденную посадку из-за проблем с двигателем в новосибирском международном аэропорту "Толмачево"
Самолет Ан-124 авиакомпании Волга-Днепр произвел вынужденную посадку из-за проблем с двигателем в новосибирском международном аэропорту Толмачево - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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САМАРА, 13 ноя — РИА Новости. Все члены экипажа грузового самолета Ан-124, совершившего в Новосибирске аварийную посадку, направлены на медицинский осмотр, никто не пострадал, сообщила авиакомпания "Волга-Днепр".
Ранее сообщалось, что самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", направлявшийся в Вену, сразу после вылета из Новосибирска совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет получил повреждение одного из двигателей (он частично разрушился), фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали.

"После аварийной посадки все члены экипажа были направлены на медицинский осмотр, и самое главное, что никто из них не пострадал. В настоящий момент мы взаимодействуем с авиационными властями и аэропортом Новосибирска по факту события и проведем тщательный анализ ситуации", — цитирует авиакомпания слова генерального директора Игоря Аксенова.

В Росавиации ранее сообщали журналистам, что самолет вынужденно сел из-за неполадок в одном из двигателей. СК России по факту аварийной посадки возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
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По данным авиакомпании, командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт по техническим причинам, при приземлении Ан-124 выкатился за пределы полосы.
В "Волга-Днепр" сообщили, что самолет выполнял чартерный рейс из Сеула (Южная Корея) в Вену (Австрия) с технический остановкой в Новосибирске. В самолете было 84 тонны груза автозапчастей. Бригада поддержки авиакомпании, оснащенная необходимым оборудованием, вылетела в аэропорт Новосибирска для диагностики и устранения последствий инцидента, отметили в авиакомпании.
 
Волга-ДнепрСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ан-124НовосибирскПроисшествия
 
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