https://ria.ru/20201113/an-124--1584413909.html
Ан-124 выкатился за пределы взлетной полосы в Новосибирске
Ан-124 выкатился за пределы взлетной полосы в Новосибирске
Транспортный самолет Ан-124 в новосибирском международном аэропорту Толмачево в пятницу выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:11
2020-11-13T09:11
2020-11-13T12:09
толмачево (аэропорт)
ан-124
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Транспортный самолет Ан-124 в новосибирском международном аэропорту Толмачево в пятницу выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
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Кадры аварийной посадки самолета Ан-124 в Новосибирске
Самолет авиакомпании «Волга-Днепр» Ан-124 после взлета по маршруту Новосибирск–Вена совершил вынужденную посадку.
2020-11-13T09:11
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РИА Новости
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толмачево (аэропорт), ан-124, происшествия