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Ан-124 выкатился за пределы взлетной полосы в Новосибирске
Ан-124 выкатился за пределы взлетной полосы в Новосибирске
Транспортный самолет Ан-124 в новосибирском международном аэропорту Толмачево в пятницу выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2020
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толмачево (аэропорт)
ан-124
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Транспортный самолет Ан-124 в новосибирском международном аэропорту Толмачево в пятницу выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
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Кадры аварийной посадки самолета Ан-124 в Новосибирске
Самолет авиакомпании «Волга-Днепр» Ан-124 после взлета по маршруту Новосибирск–Вена совершил вынужденную посадку.
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толмачево (аэропорт), ан-124, происшествия

Ан-124 выкатился за пределы взлетной полосы в Новосибирске

09:11 13.11.2020 (обновлено: 12:09 13.11.2020)
 
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Транспортный самолет Ан-124 в новосибирском международном аэропорту Толмачево в пятницу выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Самолет вылетел, после чего из-за технических проблем вернулся в аэропорт вылета и при посадке в Толмачево выкатился за пределы полосы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что самолет принадлежит авиакомпании "Волга-Днепр".
 
Толмачево (аэропорт)Ан-124Происшествия
 
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