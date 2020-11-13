https://ria.ru/20201113/alkogol-1584466936.html
В России вырастут минимальные цены на водку, коньяк и шампанское
В России вырастут минимальные цены на водку, коньяк и шампанское
В России с нового года увеличат минимальные розничные цены на алкоголь. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:20
2020-11-13T13:20
2020-11-13T19:05
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В России с нового года увеличат минимальные розничные цены на алкоголь. Приказы Минфина опубликованы на официальном портале правовой информации.Полулитровая бутылка водки подорожает на 5,7 процента, с 230 рублей до 243 рублей, тот же объем коньяка — на три процента, с 433 до 446 рублей.Минимальная цена 0,75 литра игристого вина вырастет на три процента — со 164 до 169 рублей.Помимо этого, минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, вырастет до 59 рублей за литр безводного спирта; на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт (кроме биоэтанола) — до 44 рублей за литр.Приказы вступают в силу 1 января и будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.Минимальные розничные цены помогают бороться с контрафактом.
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В России с нового года увеличат минимальные розничные цены на алкоголь.
Приказы Минфина
опубликованы на официальном портале правовой информации.
Полулитровая бутылка водки подорожает на 5,7 процента, с 230 рублей до 243 рублей, тот же объем коньяка — на три процента, с 433 до 446 рублей.
Минимальная цена 0,75 литра игристого вина вырастет на три процента — со 164 до 169 рублей.
Помимо этого, минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, вырастет до 59 рублей за литр безводного спирта; на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт (кроме биоэтанола) — до 44 рублей за литр.
Приказы вступают в силу 1 января и будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.
Минимальные розничные цены помогают бороться с контрафактом.