https://ria.ru/20201113/alkogol-1584466936.html

В России вырастут минимальные цены на водку, коньяк и шампанское

В России вырастут минимальные цены на водку, коньяк и шампанское

В России с нового года увеличат минимальные розничные цены на алкоголь. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:20

2020-11-13T13:20

2020-11-13T19:05

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В России с нового года увеличат минимальные розничные цены на алкоголь. Приказы Минфина опубликованы на официальном портале правовой информации.Полулитровая бутылка водки подорожает на 5,7 процента, с 230 рублей до 243 рублей, тот же объем коньяка — на три процента, с 433 до 446 рублей.Минимальная цена 0,75 литра игристого вина вырастет на три процента — со 164 до 169 рублей.Помимо этого, минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, вырастет до 59 рублей за литр безводного спирта; на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт (кроме биоэтанола) — до 44 рублей за литр.Приказы вступают в силу 1 января и будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.Минимальные розничные цены помогают бороться с контрафактом.

https://ria.ru/20200722/1574724217.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика