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Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет лично ежедневно рассказывать о событиях в стране, потому что СМИ дают слишком много негативных новостей. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T23:56
2020-11-12T23:56
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владимир зеленский
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет лично ежедневно рассказывать о событиях в стране, потому что СМИ дают слишком много негативных новостей.Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее сообщил, что главе государства планируют создать именной видеоблог для коммуникации с украинцами.В понедельник Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. В четверг советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве.
https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html
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андрей ермак, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ

23:56 12.11.2020
 
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : Офис Президента Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет лично ежедневно рассказывать о событиях в стране, потому что СМИ дают слишком много негативных новостей.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее сообщил, что главе государства планируют создать именной видеоблог для коммуникации с украинцами.
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"Хороших новостей на каналах наших разных бизнесменов и влиятельных политиков или нет, или позитив превращается в негатив. Вопреки традициям, у меня, как у президента Украины, своих телеканалов и своих СМИ нет, а поэтому я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня без посредников, без манипуляций и самое главное – без вранья", - заявил Зеленский в своем видеообращении в четверг, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

В понедельник Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. В четверг советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве.
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