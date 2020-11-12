Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн
КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет лично ежедневно рассказывать о событиях в стране, потому что СМИ дают слишком много негативных новостей.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее сообщил, что главе государства планируют создать именной видеоблог для коммуникации с украинцами.
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"Хороших новостей на каналах наших разных бизнесменов и влиятельных политиков или нет, или позитив превращается в негатив. Вопреки традициям, у меня, как у президента Украины, своих телеканалов и своих СМИ нет, а поэтому я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня без посредников, без манипуляций и самое главное – без вранья", - заявил Зеленский в своем видеообращении в четверг, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
В понедельник Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. В четверг советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве.
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