Заболевший COVID-19 Зеленский рассказал о самочувствии
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн
КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заболел коронавирусом, заявил, что чувствует себя достаточно хорошо и продолжает работать.
В понедельник Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. В четверг советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве.
"Как вы знаете, COVID-19, к сожалению, не обошел стороной и меня, но чувствую я себя достаточно хорошо. Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы. Выполняю свои обязанности. В онлайне у меня проходят совещания и звонки", - заявил Зеленский в своем видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram телеканал "Украина24".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 500 865 человек, выздоровели 227 694 заболевших, летальных случаев - 9145.