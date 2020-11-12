https://ria.ru/20201112/zelenskiy-1584374400.html

Заболевший COVID-19 Зеленский рассказал о самочувствии

Заболевший COVID-19 Зеленский рассказал о самочувствии

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заболел коронавирусом, заявил, что чувствует себя достаточно хорошо и продолжает работать. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T20:49

2020-11-12T20:49

2020-11-12T20:49

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

андрей ермак

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заболел коронавирусом, заявил, что чувствует себя достаточно хорошо и продолжает работать.В понедельник Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. В четверг советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 500 865 человек, выздоровели 227 694 заболевших, летальных случаев - 9145.

киев

украина

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, андрей ермак, владимир зеленский, киев, украина, в мире