https://ria.ru/20201112/zelenskiy-1584223179.html

Заразившегося коронавирусом Зеленского госпитализировали

Заразившегося коронавирусом Зеленского госпитализировали

Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский находится в клинической больнице "Феофания", сообщил советник главы его офиса Михаил Подоляк. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T09:43

2020-11-12T09:43

2020-11-12T10:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583802800_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6dc8fd4b0264d21e1820336b9659d4d0.jpg

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский находится в клинической больнице "Феофания", сообщил советник главы его офиса Михаил Подоляк.Там есть оборудованный специальный кабинет, где глава государства проводит совещания, добавил он.О том, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак заразились коронавирусом, стало известно в понедельник. Ермак тоже госпитализирован в "Феофанию".Подоляк подчеркнул, что у президента и его помощника стандартный график работы, единственное ограничение — изоляция. Летом коронавирусом переболела жена украинского лидера Елена Зеленская. Она проходила лечение амбулаторно, однако позднее попала в больницу с пневмонией. Тогда Зеленский также прошел двухнедельную изоляцию, ни у него, ни у детей вирус не выявили.Украина занимает 18-е место в мире по числу инфицированных новым вирусом. За все время пандемии в стране заболевание обнаружено у 515 тысяч человек, более девяти тысяч умерли.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир зеленский, украина, в мире