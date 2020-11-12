Заразившегося коронавирусом Зеленского госпитализировали
09:43 12.11.2020 (обновлено: 10:57 12.11.2020)
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн
КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский находится в клинической больнице "Феофания", сообщил советник главы его офиса Михаил Подоляк.
Там есть оборудованный специальный кабинет, где глава государства проводит совещания, добавил он.
"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. <...> Он находится в изолированной палате, и, соответственно, у него там спецсвязь установлена", — сказал Подоляк в интервью изданию "Украинская правда".
О том, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак заразились коронавирусом, стало известно в понедельник. Ермак тоже госпитализирован в "Феофанию".
Подоляк подчеркнул, что у президента и его помощника стандартный график работы, единственное ограничение — изоляция.
Летом коронавирусом переболела жена украинского лидера Елена Зеленская. Она проходила лечение амбулаторно, однако позднее попала в больницу с пневмонией. Тогда Зеленский также прошел двухнедельную изоляцию, ни у него, ни у детей вирус не выявили.
Украина занимает 18-е место в мире по числу инфицированных новым вирусом. За все время пандемии в стране заболевание обнаружено у 515 тысяч человек, более девяти тысяч умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.