https://ria.ru/20201112/zdorove-1584209542.html

Потливость назвали признаком опасной болезни

Потливость назвали признаком опасной болезни

Потливость без какой-либо очевидной причины – один из наиболее распространенных признаков, предвещающих болезнь Паркинсона. Об этом со ссылкой на Американскую... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T05:40

2020-11-12T05:40

2020-11-12T05:40

болезнь паркинсона

сша

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Потливость без какой-либо очевидной причины – один из наиболее распространенных признаков, предвещающих болезнь Паркинсона. Об этом со ссылкой на Американскую ассоциацию болезни Паркинсона пишет Express.Симптомы, отмечает издание, как правило, развиваются постепенно и кажутся незначительными.Чрезмерное потоотделение, по словам специалистов, затрагивает, в основном, верхнюю половину тела. Если вы обнаружили у себя этот симптом, вам следует обратиться к врачу, резюмирует издание.Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы, основными проявлениями которого являются такие двигательные нарушения, как гипокинезия, ригидность мышц, тремор покоя и постуральные расстройства.

https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580050245.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болезнь паркинсона, сша, в мире