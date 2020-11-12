https://ria.ru/20201112/zdorove-1584209542.html
Потливость назвали признаком опасной болезни
Потливость назвали признаком опасной болезни
Потливость без какой-либо очевидной причины – один из наиболее распространенных признаков, предвещающих болезнь Паркинсона. Об этом со ссылкой на Американскую... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T05:40
2020-11-12T05:40
2020-11-12T05:40
болезнь паркинсона
сша
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Потливость без какой-либо очевидной причины – один из наиболее распространенных признаков, предвещающих болезнь Паркинсона. Об этом со ссылкой на Американскую ассоциацию болезни Паркинсона пишет Express.Симптомы, отмечает издание, как правило, развиваются постепенно и кажутся незначительными.Чрезмерное потоотделение, по словам специалистов, затрагивает, в основном, верхнюю половину тела. Если вы обнаружили у себя этот симптом, вам следует обратиться к врачу, резюмирует издание.Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы, основными проявлениями которого являются такие двигательные нарушения, как гипокинезия, ригидность мышц, тремор покоя и постуральные расстройства.
https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580050245.html
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болезнь паркинсона, сша, в мире
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Потливость без какой-либо очевидной причины – один из наиболее распространенных признаков, предвещающих болезнь Паркинсона
. Об этом со ссылкой на Американскую ассоциацию болезни Паркинсона пишет Express
.
Симптомы, отмечает издание, как правило, развиваются постепенно и кажутся незначительными.
Чрезмерное потоотделение, по словам специалистов, затрагивает, в основном, верхнюю половину тела. Если вы обнаружили у себя этот симптом, вам следует обратиться к врачу, резюмирует издание.
Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы, основными проявлениями которого являются такие двигательные нарушения, как гипокинезия, ригидность мышц, тремор покоя и постуральные расстройства.