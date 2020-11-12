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Потливость назвали признаком опасной болезни
Потливость назвали признаком опасной болезни
Потливость без какой-либо очевидной причины – один из наиболее распространенных признаков, предвещающих болезнь Паркинсона. Об этом со ссылкой на Американскую... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T05:40
2020-11-12T05:40
болезнь паркинсона
сша
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Потливость без какой-либо очевидной причины – один из наиболее распространенных признаков, предвещающих болезнь Паркинсона. Об этом со ссылкой на Американскую ассоциацию болезни Паркинсона пишет Express.Симптомы, отмечает издание, как правило, развиваются постепенно и кажутся незначительными.Чрезмерное потоотделение, по словам специалистов, затрагивает, в основном, верхнюю половину тела. Если вы обнаружили у себя этот симптом, вам следует обратиться к врачу, резюмирует издание.Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы, основными проявлениями которого являются такие двигательные нарушения, как гипокинезия, ригидность мышц, тремор покоя и постуральные расстройства.
https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580050245.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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болезнь паркинсона, сша, в мире

Потливость назвали признаком опасной болезни

05:40 12.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковИсследования
Исследования - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Потливость без какой-либо очевидной причины – один из наиболее распространенных признаков, предвещающих болезнь Паркинсона. Об этом со ссылкой на Американскую ассоциацию болезни Паркинсона пишет Express.
Симптомы, отмечает издание, как правило, развиваются постепенно и кажутся незначительными.
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Чрезмерное потоотделение, по словам специалистов, затрагивает, в основном, верхнюю половину тела. Если вы обнаружили у себя этот симптом, вам следует обратиться к врачу, резюмирует издание.
Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы, основными проявлениями которого являются такие двигательные нарушения, как гипокинезия, ригидность мышц, тремор покоя и постуральные расстройства.
 
Болезнь ПаркинсонаСШАВ мире
 
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