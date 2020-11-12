https://ria.ru/20201112/zaraznye-1584348901.html
Врач рассказал, когда больные COVID-19 наиболее заразны
Врач рассказал, когда больные COVID-19 наиболее заразны
Врач Евгений Комаровский заявил в своем видео на YouTube, что наиболее активную фазу распространения коронавируса человек проходит за двое суток до появления... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:22
2020-11-12T18:22
2020-11-12T20:09
распространение нового коронавируса
евгений комаровский
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Врач Евгений Комаровский заявил в своем видео на YouTube, что наиболее активную фазу распространения коронавируса человек проходит за двое суток до появления первых симптомов."То есть главный человек, который распространяет вирус, он здоров. После того как появляется кашель, появляются какие-то симптомы, резко сокращается количество вирусов, которые человек выделяет во внешнюю среду", — отметил он.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 51,5 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали почти 1,276 миллиона человек.В России за время пандемии выявили более 1,858 миллиона случаев коронавируса, свыше 32 тысяч человек скончались, более 1,388 миллиона человек выздоровели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/put-1584336413.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений комаровский, здоровье - общество, общество